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Что нужно знать об анемии

врач-гематолог все разъяснит
16:29 1207

Специалист-эксперт Министерства здравоохранения, гематолог Шахла Шабанова рассказывает в интервью, какие фрукты и овощи рекомендуется использовать для лечения анемии в осенне-зимний период, может ли нездоровое питание вызвать анемию, как часто следует посещать гематолога для сдачи анализа крови…

- Как известно, многие витамины и микроэлементы принимают активное участие в кроветворении. Наиболее важными из этих витаминов и микроэлементов являются железо, цианокобаламин (витамин В12) и фолиевая кислота (витамин В9). В природе каждый из них встречается в продуктах растительного и животного происхождения. Естественно, фрукты и овощи имеют большую питательную ценность в сезон.

- Какую пользу приносит организму микроэлемент железо?

- Как известно, клетка, придающая крови красный цвет, — это эритроцит и содержащийся в нем белок гемоглобин. Примерно 2/3 железа в нашем организме содержится в гемоглобине. Другими словами, дефицит железа и низкий уровень гемоглобина напрямую связаны. Тяжелая анемия может возникнуть в результате снижения уровня железа, потери железа или снижения его приема с пищей. Основная функция эритроцитов - перенос кислорода из легких в ткани. При анемии эта функция не обеспечивается в полной мере, поэтому питание и оксигенация тканей бывают недостаточны. Это, в свою очередь, может вызвать такие симптомы, как быстрая утомляемость, одышка, слабость, головокружение, похолодание конечностей, учащенное сердцебиение, выпадение волос, трещины в уголках рта и др. Врач-специалист должен выслушать жалобы и провести тест на анемию. Назначается как медикаментозное лечение, так и следование правильному питанию. Сбалансированное питание подразумевает прием продуктов с высоким содержанием железа.

Наиболее богатыми железом продуктами являются красное мясо, яйца, сухофрукты, темнолистовые овощи (свекла, мангольд), органические фрукты и гречка. Железо, играющее важную роль в кроветворении, в зависимости от его биодоступности подразделяется на железо животного и растительного происхождения. Гемовое железо (железо, которое содержится только в пище животного происхождения) считается более предпочтительным, поскольку оно легко усваивается организмом. Несмотря на то, что сезонные фрукты и овощи богаты железом, однообразный растительный рацион рано или поздно может привести к анемии. По этой причине следует употреблять как фрукты и овощи, так и мясные продукты.

Кроме того, дефицит витамина В12 вызывает тяжелую анемию. Дефицит витамина B12 и фолиевой кислоты вызывает мегалобластную анемию (тип анемии, характеризующийся наличием крупных, незрелых красных кровяных клеток (мегалобластов) в костном мозге). Кроме того, витамин В12 играет важную роль в синтезе ДНК организма и правильном функционировании нервной системы. Его дефицит может вызвать тяжелую анемию, ослабление иммунной системы, нарушения обмена веществ, а также неврологические и психологические изменения.

Витамин B12 содержится в основном в продуктах животного происхождения. Продуктами, богатыми этим витамином, считаются мясо, рыба, куриные яйца, молоко и молочные продукты. Зерновые, растительное, соевое молоко и миндальное молоко также считаются богатыми витамином B12.

Фолиевая кислота (витамин В9) играет важную роль в кроветворении. Он участвует в синтезе ДНК, образовании и размножении эритроцитов. Одной из первых систем, формирующихся в эмбриональном периоде, является нервная система, и фолиевая кислота играет важную роль в формировании нервной системы. При недостаточном потреблении фолиевой кислоты во время беременности возникает проблема под названием Spina Bifidа (сложный комплекс врожденных дефектов, связанных с неполным формированием дуг позвонков позвоночного столба). По этой причине женщинам, планирующим беременность, назначают фолиевую кислоту за несколько месяцев до беременности и в течение первых трех месяцев беременности. Продукты, богатые фолиевой кислотой, в основном растительного происхождения. Например, шпинат, зеленый лук, петрушка, зеленая фасоль и зеленая чечевица. Лицам с дефицитом фолиевой кислоты рекомендуется обязательно добавить эти продукты в свой рацион.

- Может ли нездоровое питание вызвать анемию?

- Сбалансированное питание является одним из краеугольных камней здорового образа жизни. Сбалансированное питание означает рацион, отвечающий потребностям организма в белках, углеводах, жирах, а также витаминах и минералах. Здоровое питание укрепляет иммунную систему и предотвращает многие заболевания. По этой причине важно с раннего возраста привить здоровые пищевые привычки. При нездоровом питании организм не получает необходимых витаминов, минералов, белков и других важных питательных веществ. Когда мы говорим о неполноценном питании, мы имеем в виду неправильное питание. Например, существует множество продуктов, употребление которых вместе с продуктами, богатыми железом, снижает всасывание железа из желудочно-кишечного тракта, вызывая железодефицитную анемию. Усвоение железа замедляется, если употреблять богатые железом продукты вместе с цельнозерновыми продуктами, черным чаем и кофе. Поэтому рекомендуется принимать указанные продукты через 2 часа после еды.

- Влияет ли анемия на иммунитет?

- Основная функция иммунной системы — защита организма от инородных тел и опасных микроорганизмов, а также предотвращение их распространения. Одной из важных особенностей иммунной системы является то, что она распознает и различает тысячи различных микроорганизмов. Следует помнить об ослаблении иммунной системы из-за нездорового питания. Диета, богатая углеводами и лишенная белка, анемия, избыточный вес и усталость ослабляют иммунную систему. Правильное питание и здоровый образ жизни, физическая активность и внимание к режиму сна считаются важными факторами, влияющими на иммунную систему.

- Как часто следует посещать гематолога для сдачи анализа крови?

- Гемограмма (общий анализ крови) — это простой анализ, который показывает количество красных кровяных тельцов (эритроцитов), белых кровяных тельцов (лейкоцитов) и тромбоцитов в крови. Если раньше в гемограмме исследовалось всего 3-4 параметра, то в настоящее время, благодаря развитию медицины, в общем анализе крови можно исследовать не менее 28 параметров. Это также создает большие преимущества. При общем анализе крови можно прогнозировать исходное состояние пациента. Так, если у человека анемия, определяется ее тип. Анемия контролируется по более низким, чем обычно, показателям гемоглобина, эритроцитов и гематокрита.

Другим важным параметром гемограммы являются лейкоциты, которые защищают организм. Наличие или отсутствие лейкоцитов и других клеток крови, принадлежащих к этому семейству, дает первоначальную оценку иммунного статуса организма, аллергического статуса и наличия в крови системного заболевания.

Кроме того, тромбоциты (кровяные пластинки) являются важными клетками, которые играют важную роль в кровотечении. Более низкое или более высокое количество этих клеток в гемограмме по сравнению с нормой является ранним признаком болезни крови.

Первым анализом является общий анализ крови. Хотя одним анализом крови нельзя поставить диагноз, однако он дает начальные представления о том, в каком направлении следует вести лечение или является ли человек практически здоровым. Каждый здоровый человек два раза в год должен проходить медицинское обследование. Сначала ему необходимо сдать гемограмму. Общий анализ крови проводится путем забора крови из вены на руке, ее транспортировки и анализа с помощью прибора. Результат будет готов примерно через 1-2 часа. С помощью этого доступного теста мы получаем быстрый ответ, что позволяет заранее предсказать многие заболевания. По этой причине, сдавая общий анализ крови, рекомендуется проходить осмотр у гематолога 1-2 раза в год.

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