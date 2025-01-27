Что нужно знать об анемии

- Как известно, многие витамины и микроэлементы принимают активное участие в кроветворении. Наиболее важными из этих витаминов и микроэлементов являются железо, цианокобаламин (витамин В12) и фолиевая кислота (витамин В9). В природе каждый из них встречается в продуктах растительного и животного происхождения. Естественно, фрукты и овощи имеют большую питательную ценность в сезон.

Специалист-эксперт Министерства здравоохранения, гематолог Шахла Шабанова рассказывает в интервью, какие фрукты и овощи рекомендуется использовать для лечения анемии в осенне-зимний период, может ли нездоровое питание вызвать анемию, как часто следует посещать гематолога для сдачи анализа крови…

- Какую пользу приносит организму микроэлемент железо?

- Как известно, клетка, придающая крови красный цвет, — это эритроцит и содержащийся в нем белок гемоглобин. Примерно 2/3 железа в нашем организме содержится в гемоглобине. Другими словами, дефицит железа и низкий уровень гемоглобина напрямую связаны. Тяжелая анемия может возникнуть в результате снижения уровня железа, потери железа или снижения его приема с пищей. Основная функция эритроцитов - перенос кислорода из легких в ткани. При анемии эта функция не обеспечивается в полной мере, поэтому питание и оксигенация тканей бывают недостаточны. Это, в свою очередь, может вызвать такие симптомы, как быстрая утомляемость, одышка, слабость, головокружение, похолодание конечностей, учащенное сердцебиение, выпадение волос, трещины в уголках рта и др. Врач-специалист должен выслушать жалобы и провести тест на анемию. Назначается как медикаментозное лечение, так и следование правильному питанию. Сбалансированное питание подразумевает прием продуктов с высоким содержанием железа.

Наиболее богатыми железом продуктами являются красное мясо, яйца, сухофрукты, темнолистовые овощи (свекла, мангольд), органические фрукты и гречка. Железо, играющее важную роль в кроветворении, в зависимости от его биодоступности подразделяется на железо животного и растительного происхождения. Гемовое железо (железо, которое содержится только в пище животного происхождения) считается более предпочтительным, поскольку оно легко усваивается организмом. Несмотря на то, что сезонные фрукты и овощи богаты железом, однообразный растительный рацион рано или поздно может привести к анемии. По этой причине следует употреблять как фрукты и овощи, так и мясные продукты.

Кроме того, дефицит витамина В12 вызывает тяжелую анемию. Дефицит витамина B12 и фолиевой кислоты вызывает мегалобластную анемию (тип анемии, характеризующийся наличием крупных, незрелых красных кровяных клеток (мегалобластов) в костном мозге). Кроме того, витамин В12 играет важную роль в синтезе ДНК организма и правильном функционировании нервной системы. Его дефицит может вызвать тяжелую анемию, ослабление иммунной системы, нарушения обмена веществ, а также неврологические и психологические изменения.

Витамин B12 содержится в основном в продуктах животного происхождения. Продуктами, богатыми этим витамином, считаются мясо, рыба, куриные яйца, молоко и молочные продукты. Зерновые, растительное, соевое молоко и миндальное молоко также считаются богатыми витамином B12.

Фолиевая кислота (витамин В9) играет важную роль в кроветворении. Он участвует в синтезе ДНК, образовании и размножении эритроцитов. Одной из первых систем, формирующихся в эмбриональном периоде, является нервная система, и фолиевая кислота играет важную роль в формировании нервной системы. При недостаточном потреблении фолиевой кислоты во время беременности возникает проблема под названием Spina Bifidа (сложный комплекс врожденных дефектов, связанных с неполным формированием дуг позвонков позвоночного столба). По этой причине женщинам, планирующим беременность, назначают фолиевую кислоту за несколько месяцев до беременности и в течение первых трех месяцев беременности. Продукты, богатые фолиевой кислотой, в основном растительного происхождения. Например, шпинат, зеленый лук, петрушка, зеленая фасоль и зеленая чечевица. Лицам с дефицитом фолиевой кислоты рекомендуется обязательно добавить эти продукты в свой рацион.

- Может ли нездоровое питание вызвать анемию?

- Сбалансированное питание является одним из краеугольных камней здорового образа жизни. Сбалансированное питание означает рацион, отвечающий потребностям организма в белках, углеводах, жирах, а также витаминах и минералах. Здоровое питание укрепляет иммунную систему и предотвращает многие заболевания. По этой причине важно с раннего возраста привить здоровые пищевые привычки. При нездоровом питании организм не получает необходимых витаминов, минералов, белков и других важных питательных веществ. Когда мы говорим о неполноценном питании, мы имеем в виду неправильное питание. Например, существует множество продуктов, употребление которых вместе с продуктами, богатыми железом, снижает всасывание железа из желудочно-кишечного тракта, вызывая железодефицитную анемию. Усвоение железа замедляется, если употреблять богатые железом продукты вместе с цельнозерновыми продуктами, черным чаем и кофе. Поэтому рекомендуется принимать указанные продукты через 2 часа после еды.