USD 1.7000
EUR 1.7786
RUB 1.7382
Подписаться на уведомления
ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов президента
Новость дня
ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов президента

Новое расследование против Имамоглу

16:41 2006

Прокуратура Стамбула начала новое расследование в отношении мэра турецкого мегаполиса Экрема Имамоглу, представляющего оппозиционную Республиканскую народную партию.

Об этом ведомство объявило спустя полчаса после того, как Имамоглу провел пресс-конференцию, ставшую причиной для разбирательства, передают турецкие СМИ.

Расследование начато по статье Уголовного кодекса Турции «Оказание воздействия на следствие, эксперта или свидетеля, находящегося при исполнении служебных обязанностей». Поводом для него в надзорном ведомстве Стамбула посчитали слова Имамоглу о подготовке «купленным экспертом» «сфальсифицированных» докладов в отношении НРП и ее представителей в местных органах власти.

На прошлой неделе в отношении Имамоглу было возбуждено расследование из-за его высказываний в адрес генпрокурора Стамбула и его семьи.

Стамбульский мэр в конце декабря 2022 года получил два года и семь месяцев лишения свободы по обвинению в оскорблении членов Центризбиркома Турции, приговор был обжалован и находится на рассмотрении в апелляционном суде.

Имамоглу возглавляет мэрию Стамбула с 2019 года, повторно избран на этот пост в марте прошлого года на выборах в местные органы власти.

Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва
Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва наш комментарий
17:07 3948
Трамп поломал Колумбию
Трамп поломал Колумбию главная тема; все еще актуально
14:06 4208
Жители бакинского поселка жалуются на отсутствие дорог и грязь
Жители бакинского поселка жалуются на отсутствие дорог и грязь фото
17:59 1645
Ильхам Алиев повысил зарплаты силовикам
Ильхам Алиев повысил зарплаты силовикам
17:48 2492
Командующий Сухопутными войсками Азербайджана у турецко-сирийской границы
Командующий Сухопутными войсками Азербайджана у турецко-сирийской границы видео
17:28 1708
Новая должность для Самира Шарифова
Новая должность для Самира Шарифова
17:17 3466
Трамп задушил Петро. Кто следующий?
Трамп задушил Петро. Кто следующий? продолжение главной темы
15:27 4452
Арестован бизнесмен, который жаловался на бакинскую таможню
Арестован бизнесмен, который жаловался на бакинскую таможню все еще актуально
13:18 7606
Евреи приехали к Ильхаму Алиеву
Евреи приехали к Ильхаму Алиеву фото; обновлено 16:50
16:50 5061
Новое расследование против Имамоглу
Новое расследование против Имамоглу
16:41 2007
Незаконное кафе в центре Баку сносят
Незаконное кафе в центре Баку сносят
16:12 4186

ЭТО ВАЖНО

Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва
Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва наш комментарий
17:07 3948
Трамп поломал Колумбию
Трамп поломал Колумбию главная тема; все еще актуально
14:06 4208
Жители бакинского поселка жалуются на отсутствие дорог и грязь
Жители бакинского поселка жалуются на отсутствие дорог и грязь фото
17:59 1645
Ильхам Алиев повысил зарплаты силовикам
Ильхам Алиев повысил зарплаты силовикам
17:48 2492
Командующий Сухопутными войсками Азербайджана у турецко-сирийской границы
Командующий Сухопутными войсками Азербайджана у турецко-сирийской границы видео
17:28 1708
Новая должность для Самира Шарифова
Новая должность для Самира Шарифова
17:17 3466
Трамп задушил Петро. Кто следующий?
Трамп задушил Петро. Кто следующий? продолжение главной темы
15:27 4452
Арестован бизнесмен, который жаловался на бакинскую таможню
Арестован бизнесмен, который жаловался на бакинскую таможню все еще актуально
13:18 7606
Евреи приехали к Ильхаму Алиеву
Евреи приехали к Ильхаму Алиеву фото; обновлено 16:50
16:50 5061
Новое расследование против Имамоглу
Новое расследование против Имамоглу
16:41 2007
Незаконное кафе в центре Баку сносят
Незаконное кафе в центре Баку сносят
16:12 4186
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться