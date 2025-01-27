Новое расследование против Имамоглу

Об этом ведомство объявило спустя полчаса после того, как Имамоглу провел пресс-конференцию, ставшую причиной для разбирательства, передают турецкие СМИ.

Расследование начато по статье Уголовного кодекса Турции «Оказание воздействия на следствие, эксперта или свидетеля, находящегося при исполнении служебных обязанностей». Поводом для него в надзорном ведомстве Стамбула посчитали слова Имамоглу о подготовке «купленным экспертом» «сфальсифицированных» докладов в отношении НРП и ее представителей в местных органах власти.

На прошлой неделе в отношении Имамоглу было возбуждено расследование из-за его высказываний в адрес генпрокурора Стамбула и его семьи.

Стамбульский мэр в конце декабря 2022 года получил два года и семь месяцев лишения свободы по обвинению в оскорблении членов Центризбиркома Турции, приговор был обжалован и находится на рассмотрении в апелляционном суде.

Имамоглу возглавляет мэрию Стамбула с 2019 года, повторно избран на этот пост в марте прошлого года на выборах в местные органы власти.