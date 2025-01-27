Палестинцы массово возвращаются на север Газы

Ожидается, что около 650 тысяч палестинцев в центральной и южной части сектора Газа вернутся домой на севере. Только за первые два часа открытия пропускного пункта вернулись 200 тысяч человек.

Десятки тысяч палестинцев в понедельник стали возвращаться в северную часть разрушенного войной сектора Газа, передает BBC.

Израиль открыл блокпосты после того, как ХАМАС согласился выдать израильскую заложницу Арбель Йехуд и двух других заложников в четверг и еще троих заложников в субботу.

ХАМАС назвал возвращение «победой» палестинцев, которая «свидетельствует о провале и поражении планов оккупации и перемещения населения». Группировка «Исламский джихад» назвала это «ответом всем тем, кто мечтает вытеснить наш народ».

Эти комментарии последовали за заявлением президента США Дональда Трампа, накануне выдвинувшего идею «очистить» Газу и переселить палестинцев в Иорданию и Египет, замечает BBC.

Президент Махмуд Аббас, чья Палестинская администрация базируется на оккупированном Израилем Западном берегу, выступил с «решительным отказом и осуждением любых проектов», направленных на переселение палестинцев из Газы, сообщили в его офисе.

Более полумиллиона палестинцев на юге Газы собираются вернуться на север сектора. Хотя благодаря перемирию в Газу стали поступать продукты питания, топливо, медикаменты и другая помощь, ООН заявляет, что «гуманитарная ситуация остается тяжелой».