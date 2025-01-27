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Палестинцы массово возвращаются на север Газы

16:55 906

Десятки тысяч палестинцев в понедельник стали возвращаться в северную часть разрушенного войной сектора Газа, передает BBC.

Ожидается, что около 650 тысяч палестинцев в центральной и южной части сектора Газа вернутся домой на севере. Только за первые два часа открытия пропускного пункта вернулись 200 тысяч человек.

Израиль открыл блокпосты после того, как ХАМАС согласился выдать израильскую заложницу Арбель Йехуд и двух других заложников в четверг и еще троих заложников в субботу.

ХАМАС назвал возвращение «победой» палестинцев, которая «свидетельствует о провале и поражении планов оккупации и перемещения населения». Группировка «Исламский джихад» назвала это «ответом всем тем, кто мечтает вытеснить наш народ».

Эти комментарии последовали за заявлением президента США Дональда Трампа, накануне выдвинувшего идею «очистить» Газу и переселить палестинцев в Иорданию и Египет, замечает BBC.

Президент Махмуд Аббас, чья Палестинская администрация базируется на оккупированном Израилем Западном берегу, выступил с «решительным отказом и осуждением любых проектов», направленных на переселение палестинцев из Газы, сообщили в его офисе.

Более полумиллиона палестинцев на юге Газы собираются вернуться на север сектора. Хотя благодаря перемирию в Газу стали поступать продукты питания, топливо, медикаменты и другая помощь, ООН заявляет, что «гуманитарная ситуация остается тяжелой».

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