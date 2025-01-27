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Заявления молдаван не понравились России. Вызвали посла

17:04 1658

Посол Молдовы в Москве Лилиан Дарий был вызван в МИД России.

Как сообщило российское ведомство, ему выразили протест «в связи с недавним заявлением одной из молдавских политических партий, содержавшим безосновательные обвинения в адрес посла России в Кишиневе, призывы к его высылке и ограничению деятельности российского посольства».

Посол Молдовы в Москве Лилиан Дарий

«К молдавской стороне было обращено настоятельное требование публичного опровержения официальными лицами Республики Молдова этих голословных утверждений и указано на необходимость соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года относительно предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство аккредитованных дипломатических агентов», — говорится в сообщении российского МИДа.

Ранее Национальная молдавская партия (PNM) в опубликованном на минувшей неделе заявлении осудила «незаконные» и «провокационные» действия посла России в Молдове Олега Озерова, который «до сих пор не представил верительные грамоты в администрацию президента», посещает Приднестровье «без одобрения МИД», нарушая молдавское законодательство. В связи с этим партия выступила за высылку дипломата.

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