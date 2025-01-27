Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва

Нашумевшее выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Цюрихе перед представителями армянской общины вызвало волну резкой критики в Ереване. Во время встречи Пашинян намекнул, что обвинения в геноциде армян в Османской империи 1915 года, выдвигаемые уже более ста лет, могут быть выдумкой, а сама эта тема - инспирирована Москвой после начала холодной войны. «Как получилось, что в 1939 году повестки «геноцида» армян не существовало? Почему в 1950 году эта повестка появилась? Почему так произошло? Мы должны это понять или нет? Мы должны иметь отношение к этим темам или нет? Мы управляем своей идентичностью или нет? Это вопросы, о которых нужно говорить. Это фундаментальные вопросы, которые мы должны понять, чтобы решить эти проблемы. Мы должны понять нашу историю, должны понять нашу идентичность», — заявил Пашинян.

Таким образом, впервые лидер Армении ясно указал, что тема «геноцида» была использована Москвой в геополитическом контексте после окончания Второй мировой войны и начала холодной войны, после того как Турция присоединилась к западному блоку. Другими словами, СССР этим идеологическим оружием воспользовался против кемалистской Турции. Пашинян не впервые возвращается к тематике «геноцида», идя наперекор общенациональной пропаганде. Еще в апреле 2024 года в своем обращении по случаю годовщины событий 1915 года он использовал выражение «великая резня», которое ранее применялось теми, кто избегал либо отрицал термин «геноцид», включая президентов США. Более того, Пашинян впервые заявил, что в основе трагедии 1915 года лежали ложные обещания армянам, как и их иллюзорные ожидания. В частности, Пашинян отметил: «...Во время Первой мировой войны произошла масштабная трагедия, и армянский народ, не имевший государственности, утративший ее много веков назад, фактически забывший традицию государственности, стал жертвой геополитических интриг и ложных обещаний. Ему прежде всего не хватило политического разума, который позволил бы понять мир и его правила».

Эта цитата содержит в себе достаточно прозрачный намек Пашиняна на то, что армяне в статусе подданных Османской империи поверили в лживые обещания царской России и, выступив с оружием в руках, позволили превратить себя в инструмент геополитических комбинаций. Пашинян также заявил, что современная Турецкая Республика не несет исторической ответственности за эти события. Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна перед армянской диаспорой в Цюрихе, где он развил свои тезисы о разработке «геноцидальной теории» в политических лабораториях Москвы, можно рассматривать как продолжение настойчивых усилий по нормализации отношений с Анкарой. Как известно, с 2021 года Армения пытается наладить отношения с Турцией без каких-либо предварительных условий, включая признание «геноцида» или обсуждение этой темы в какой-либо форме. Эти усилия Пашиняна подвергаются резкой критике со стороны пророссийской оппозиции.

Бывший министр иностранных дел Армении и представитель армянской диаспоры Вардан Осканян заявил, что был «шокирован» выступлением Пашиняна в Цюрихе. По его словам, слова премьера о том, что «нужно понять, что произошло и почему», звучат в унисон с «турецкой пропагандой отрицания». «Заявления Пашиняна – это зловещее продолжение турецкого сценария. Они ставят под сомнение исторические события и вносят раскол среди армян как в Армении, так и за ее пределами», – подчеркнул Осканян, назвав выступление премьера предательством, на которое нельзя закрывать глаза. Партия «Дашнакцутюн» также осудила слова Пашиняна, назвав их «предательством и оскорблением памяти жертв «геноцида». По мнению партии, признание «геноцида» является частью «стратегических интересов» армянского народа и государства, тогда как власти проводят в этом вопросе враждебную политику. Депутат от оппозиции Тигран Абрамян заявил, что выступление Пашиняна является частью «плана Турции и Азербайджана по разрушению основ армянской государственности» и призвал к общественному сопротивлению этим «планам».