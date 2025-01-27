Угрозы Трампа привели к рекордному росту кофе

Кофе сорта арабика подорожал до рекордного уровня на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт товаров из Колумбии.

В понедельник, 27 января, фьючерсы на арабику выросли в цене на 0,75% и достигли $3,5015 за фунт. Ранее на торгах цена достигала $3,5535 за фунт, что стало рекордом с момента начала фиксации данных в 1972 году.

Ранее Дональд Трамп поручил администрации немедленно ввести 25%-ные пошлины и другие меры в отношении Колумбии за отказ ее властей принимать два самолета с нелегальными мигрантами из США. Позже Белый дом заявил, что пошлины пока не вступят в силу, поскольку правительство Колумбии согласилось выполнить все условия Трампа, в том числе принимать рейсы с депортированными мигрантами.

Колумбия является третьим в мире производителем кофе и вторым по объему производства арабики.