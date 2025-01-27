Новая должность для Самира Шарифова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ от 9 сентября 2020 года о создании новых рамок управления экономической политикой и экономическими реформами в Азербайджанской Республике и отмене указа «О создании Совета финансовой стабильности Азербайджанской Республики» от 15 июля 2016 года номер 995.

Согласно указу, теперь в Экономическом совете будет представлен и заместитель премьер-министра Самир Шарифов.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.