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Новая должность для Самира Шарифова

17:17 3474

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ от 9 сентября 2020 года о создании новых рамок управления экономической политикой и экономическими реформами в Азербайджанской Республике и отмене указа «О создании Совета финансовой стабильности Азербайджанской Республики» от 15 июля 2016 года номер 995.

Согласно указу, теперь в Экономическом совете будет представлен и заместитель премьер-министра Самир Шарифов.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

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