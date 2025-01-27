Ильхам Алиев повысил зарплаты силовикам

Согласно указу, в целях усиления социальной защиты военнослужащих действительной военной службы ежемесячные должностные оклады военнослужащих повышены в среднем на 10 процентов.

Президент Ильхам Алиев также подписал указ о повышении ежемесячных должностных окладов военнослужащих действительной военной службы Главного управления Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана. Согласно указу, ежемесячные должностные оклады военнослужащих действительной военной службы Главного управления Внутренних войск МВД Азербайджана увеличены в среднем на 10 процентов.

Кроме того, Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячных должностных окладов сотрудников Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, имеющих специальные звания. Согласно указу, ежемесячные должностные оклады сотрудников МВД, имеющих специальные звания, увеличены в среднем на 10 процентов.