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Ильхам Алиев повысил зарплаты силовикам

17:48 2505

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячных должностных окладов военнослужащих действительной военной службы Министерства обороны Азербайджанской Республики.

Согласно указу, в целях усиления социальной защиты военнослужащих действительной военной службы ежемесячные должностные оклады военнослужащих повышены в среднем на 10 процентов.

Президент Ильхам Алиев также подписал указ о повышении ежемесячных должностных окладов военнослужащих действительной военной службы Главного управления Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана. Согласно указу, ежемесячные должностные оклады военнослужащих действительной военной службы Главного управления Внутренних войск МВД Азербайджана увеличены в среднем на 10 процентов.

Кроме того, Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячных должностных окладов сотрудников Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, имеющих специальные звания. Согласно указу, ежемесячные должностные оклады сотрудников МВД, имеющих специальные звания, увеличены в среднем на 10 процентов.

Указами президента Ильхама Алиева также повышены в среднем на 10 процентов ежемесячные должностные оклады военнослужащих действительной военной службы Службы внешней разведки Азербайджанской Республики; военнослужащих действительной военной службы Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики; военнослужащих Службы безопасности президента Азербайджанской Республики; военнослужащих действительной военной службы и имеющих специальное звание сотрудников Пенитенциарной службы и Главного медицинского управления Министерства юстиции Азербайджанской Республики; сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, имеющих специальное звание; военнослужащих действительной военной службы Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики; военнослужащих действительной военной службы и имеющих специальные звания сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджанской Республики.

Указы вступают в силу с 1 января 2025 года.

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