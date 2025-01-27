Жители бакинского поселка жалуются на отсутствие дорог и грязь

Жители второго жилого массива поселка Патамдар годами страдают от отсутствия дорог. Об этом они рассказали haqqin.az. За последние 15–20 лет в поселке было построено много частных домов, созданы жилые массивы. Несмотря на то что в других жилых массивах проложены асфальтированные дороги, данный массив «оказался забытым». К тому же большинство внутриквартальных дорог пришло в негодность: асфальтное покрытие разрушено, появились просадки. По словам жалобщиков, каждые 3–4 месяца они за свой счет засыпают дорогу асфальтовой крошкой или щебнем. Однако в дождливую погоду дорога становится совершенно непроходимой. Один из жителей рассказал, что они платят земельный налог в муниципалитет, но на все обращения о ремонте дорог получают стандартный ответ: «Средств нет».

«Сабаильский район считается центральным районом Баку. Но посмотрите на состояние дорог: мы платим земельный налог и при этом за свой счет ремонтируем дорогу», — жалуется житель по имени Фарид. Другой житель добавил, что недавно он за свой счет (300 манатов) засыпал дорогу асфальтовой крошкой. Еще одной проблемой, на которую жалуются местные жители, являются грызуны. Летом невозможно находиться дома из-за змей, а зимой - из-за грызунов. Мусор, скапливающийся вдоль заборов, способствует размножению вредителей и их проникновению в дома. «Этим летом мы убили на нашей улице четырех змей. Из-за ужасного состояния дороги ее невозможно регулярно очищать и подметать. Как только вывоз мусора немного задерживается, появляются грызуны. Поэтому мы требуем ремонта дорог», — сказал один из местных жителей.