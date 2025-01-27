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Загорелось посольство Ирака

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18:08 1480

В здании посольства Ирака в Гааге произошел пожар, персонал самостоятельно покинул здание. Один человек обратился к сотрудникам скорой помощи из-за отравления дымом, сообщил телеканал NOS.

Возгорание началось на крыше. В качестве меры предосторожности были эвакуированы учащиеся близлежащей гимназии. Что послужило причиной пожара, пока не сообщается.

На месте работают пожарные службы.

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