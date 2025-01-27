USD 1.7000
EUR 1.7786
RUB 1.7382
Подписаться на уведомления
ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов президента
Новость дня
ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов президента

Иран признался в закупке российских истребителей

18:21 1071

Иран приобрел партию российских истребителей Су-35, заявил генерал Корпуса стражей исламской революции Али Шадмани.

«Всякий раз, когда это необходимо, мы делаем военные закупки для усиления наших воздушных, наземных и морских сил», - сказал Шадмани.

Генерал не стал вдаваться в подробности, однако это первое реальное подтверждение имеющихся договоренностей между странами. Ранее вся информация о покупке Ираном российских самолётов обсуждалась в формате слухов и публикаций со ссылками на источники.

Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва
Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва наш комментарий
17:07 3969
Трамп поломал Колумбию
Трамп поломал Колумбию главная тема; все еще актуально
14:06 4216
Жители бакинского поселка жалуются на отсутствие дорог и грязь
Жители бакинского поселка жалуются на отсутствие дорог и грязь фото
17:59 1657
Ильхам Алиев повысил зарплаты силовикам
Ильхам Алиев повысил зарплаты силовикам
17:48 2510
Командующий Сухопутными войсками Азербайджана у турецко-сирийской границы
Командующий Сухопутными войсками Азербайджана у турецко-сирийской границы видео
17:28 1714
Новая должность для Самира Шарифова
Новая должность для Самира Шарифова
17:17 3483
Трамп задушил Петро. Кто следующий?
Трамп задушил Петро. Кто следующий? продолжение главной темы
15:27 4465
Арестован бизнесмен, который жаловался на бакинскую таможню
Арестован бизнесмен, который жаловался на бакинскую таможню все еще актуально
13:18 7613
Евреи приехали к Ильхаму Алиеву
Евреи приехали к Ильхаму Алиеву фото; обновлено 16:50
16:50 5071
Новое расследование против Имамоглу
Новое расследование против Имамоглу
16:41 2013
Незаконное кафе в центре Баку сносят
Незаконное кафе в центре Баку сносят
16:12 4196

ЭТО ВАЖНО

Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва
Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва наш комментарий
17:07 3969
Трамп поломал Колумбию
Трамп поломал Колумбию главная тема; все еще актуально
14:06 4216
Жители бакинского поселка жалуются на отсутствие дорог и грязь
Жители бакинского поселка жалуются на отсутствие дорог и грязь фото
17:59 1657
Ильхам Алиев повысил зарплаты силовикам
Ильхам Алиев повысил зарплаты силовикам
17:48 2510
Командующий Сухопутными войсками Азербайджана у турецко-сирийской границы
Командующий Сухопутными войсками Азербайджана у турецко-сирийской границы видео
17:28 1714
Новая должность для Самира Шарифова
Новая должность для Самира Шарифова
17:17 3483
Трамп задушил Петро. Кто следующий?
Трамп задушил Петро. Кто следующий? продолжение главной темы
15:27 4465
Арестован бизнесмен, который жаловался на бакинскую таможню
Арестован бизнесмен, который жаловался на бакинскую таможню все еще актуально
13:18 7613
Евреи приехали к Ильхаму Алиеву
Евреи приехали к Ильхаму Алиеву фото; обновлено 16:50
16:50 5071
Новое расследование против Имамоглу
Новое расследование против Имамоглу
16:41 2013
Незаконное кафе в центре Баку сносят
Незаконное кафе в центре Баку сносят
16:12 4196
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться