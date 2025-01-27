Иран признался в закупке российских истребителей

Иран приобрел партию российских истребителей Су-35, заявил генерал Корпуса стражей исламской революции Али Шадмани.

«Всякий раз, когда это необходимо, мы делаем военные закупки для усиления наших воздушных, наземных и морских сил», - сказал Шадмани.

Генерал не стал вдаваться в подробности, однако это первое реальное подтверждение имеющихся договоренностей между странами. Ранее вся информация о покупке Ираном российских самолётов обсуждалась в формате слухов и публикаций со ссылками на источники.