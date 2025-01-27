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Али Асадов собрал чиновников и дал важные поручения

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18:47 1032

Сегодня под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось заседание Экономического совета, сообщает пресс-служба Кабмина.

В повестку дня заседания были включены вопросы, вытекающие из обширного интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева местным телеканалам, показатели социально-экономического развития на 2024 год, План действий Экономического совета на 2025 год, «Государственная программа социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы», а также вопросы, связанные с созданием Свободной экономической зоны (СЭЗ), сотрудничеством с международными финансовыми институтами и фондами, реализацией экономических реформ, отчет о деятельности Центра анализа и коммуникаций за 2024 год и План мероприятий на 2025 год. Кроме того, были обсуждены другие текущие вопросы.

С докладами по вопросам повестки дня выступили министр экономики Микаил Джаббаров и исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы. В заседании также приняли участие полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли и председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров, которые выступили с докладами о создании СЭЗ в Нахчыванской Автономной Республике.

Члены Экономического совета провели подробные обсуждения по представленным вопросам. По итогам заседания были приняты решения с учетом предложений членов совета и даны соответствующие поручения профильным ведомствам.

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