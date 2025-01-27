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США будут вводить санкции за отказ принять мигрантов

19:39 1404

Конгресс США готов ввести санкции против тех стран, которые не хотят принимать обратно своих граждан, незаконно находящихся в Соединенных Штатах Америки. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

"Колумбия и все страны должны иметь в виду - Конгресс полностью готов ввести санкции и другие меры против тех, кто не сотрудничает в полном объеме или не выполняет требования по принятию своих граждан, которые нелегально находятся в США", - отметил он в своем посте в соцсети X.

Джонсон добавил, что президент Дональд Трамп ставит США на первое место, а Конгресс "будет внедрять политику, которая усилит его повестку дня".

Ранее издание The Washington Post писало, что США и Колумбия разрешили спор относительно мигрантов. В частности, этот конфликт стал самым значительным дипломатическим кризисом за десятилетие между США и одним из их важнейших союзников в Латинской Америке.

Также стало известно, что Дональд Трамп закрыл южную границу США для нелегальных мигрантов. Таким образом президент выполнил свое предвыборное обещание о "закрытии границы в первый день" своего нового срока.

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