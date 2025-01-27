USD 1.7000
EUR 1.7786
RUB 1.7382
Подписаться на уведомления
ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов президента
Новость дня
ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов президента

Толпы палестинцев возвращаются в Газу

ВИДЕО
19:51 1131

Палестинцы начали массово возвращаться на север Газы. Ожидается, что около 650 тысяч палестинцев в центральной и южной части сектора Газа вернутся домой на севере. Только за первые два часа открытия пропускного пункта вернулись 200 тысяч человек.

Израиль открыл блокпосты после того, как ХАМАС согласился выдать израильскую заложницу Арбель Йехуд и двух других заложников в четверг и еще троих заложников в субботу. Представитель израильских военных Авихай Адраи обозначил временные рамки для возвращения палестинцев на север Газы. Жителям разрешено вернуться пешком в северный сектор Газы по дороге Нецарим и по улице Рашид вдоль моря.

Зеленский: «О чем договаривались Путин и Байден? Очень интересно»
Зеленский: «О чем договаривались Путин и Байден? Очень интересно»
21:37 1094
Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва
Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва наш комментарий
17:07 7002
Трамп поломал Колумбию
Трамп поломал Колумбию главная тема; все еще актуально
14:06 5169
Жители бакинского поселка жалуются на отсутствие дорог и грязь
Жители бакинского поселка жалуются на отсутствие дорог и грязь фото
17:59 3296
Ильхам Алиев повысил зарплаты силовикам
Ильхам Алиев повысил зарплаты силовикам
17:48 4714
Командующий Сухопутными войсками Азербайджана у турецко-сирийской границы
Командующий Сухопутными войсками Азербайджана у турецко-сирийской границы видео
17:28 2898
Новая должность для Самира Шарифова
Новая должность для Самира Шарифова
17:17 5847
Трамп задушил Петро. Кто следующий?
Трамп задушил Петро. Кто следующий? продолжение главной темы
15:27 5689
Арестован бизнесмен, который жаловался на бакинскую таможню
Арестован бизнесмен, который жаловался на бакинскую таможню все еще актуально
13:18 8967
Евреи приехали к Ильхаму Алиеву
Евреи приехали к Ильхаму Алиеву фото; обновлено 16:50
16:50 7114
Новое расследование против Имамоглу
Новое расследование против Имамоглу
16:41 2996

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: «О чем договаривались Путин и Байден? Очень интересно»
Зеленский: «О чем договаривались Путин и Байден? Очень интересно»
21:37 1094
Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва
Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва наш комментарий
17:07 7002
Трамп поломал Колумбию
Трамп поломал Колумбию главная тема; все еще актуально
14:06 5169
Жители бакинского поселка жалуются на отсутствие дорог и грязь
Жители бакинского поселка жалуются на отсутствие дорог и грязь фото
17:59 3296
Ильхам Алиев повысил зарплаты силовикам
Ильхам Алиев повысил зарплаты силовикам
17:48 4714
Командующий Сухопутными войсками Азербайджана у турецко-сирийской границы
Командующий Сухопутными войсками Азербайджана у турецко-сирийской границы видео
17:28 2898
Новая должность для Самира Шарифова
Новая должность для Самира Шарифова
17:17 5847
Трамп задушил Петро. Кто следующий?
Трамп задушил Петро. Кто следующий? продолжение главной темы
15:27 5689
Арестован бизнесмен, который жаловался на бакинскую таможню
Арестован бизнесмен, который жаловался на бакинскую таможню все еще актуально
13:18 8967
Евреи приехали к Ильхаму Алиеву
Евреи приехали к Ильхаму Алиеву фото; обновлено 16:50
16:50 7114
Новое расследование против Имамоглу
Новое расследование против Имамоглу
16:41 2996
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться