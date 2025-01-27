Толпы палестинцев возвращаются в Газу

Палестинцы начали массово возвращаться на север Газы. Ожидается, что около 650 тысяч палестинцев в центральной и южной части сектора Газа вернутся домой на севере. Только за первые два часа открытия пропускного пункта вернулись 200 тысяч человек.

Израиль открыл блокпосты после того, как ХАМАС согласился выдать израильскую заложницу Арбель Йехуд и двух других заложников в четверг и еще троих заложников в субботу. Представитель израильских военных Авихай Адраи обозначил временные рамки для возвращения палестинцев на север Газы. Жителям разрешено вернуться пешком в северный сектор Газы по дороге Нецарим и по улице Рашид вдоль моря.