Финляндии дармоеды не нужны

Правительство Финляндии подготовило законопроект об ужесточении требований к получению иностранцами постоянного вида на жительство.

"Цель правительственной программы - побудить иммигрантов следовать правилам финского общества, работать и изучать язык. Успешная интеграция была бы предпосылкой для получения постоянного вида на жительство", - сказала министр внутренних дел Мари Рантанен.

Согласно информации, предлагается увеличить срок непрерывного проживания в республике, необходимый для предоставления постоянного вида на жительство, с четырех до шести лет.

Постоянный вид на жительство можно получить и после четырех лет проживания, но для этого необходимо выполнить ряд альтернативных условий: годовой доход соискателя должен составлять не менее 40 тыс. евро; он должен обладать признанной в Финляндии степенью высшего образования либо закончить аспирантуру в стране и иметь двухлетний трудовой стаж; заявитель должен отлично владеть финским или шведским языком и иметь трехлетний трудовой стаж.

По данным МВД, ужесточаются также требования и для лиц с уголовным наказанием.