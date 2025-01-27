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Нетаньяху заявил в суде, что не собирается умирать

20:48 1021

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 27 января вновь дал показания в суде по делу 4000 (дело «Безек»-Walla), в котором он фигурирует в качестве обвиняемого. Это было седьмое выступление премьера на процессе по трем уголовным делам, сообщает «Вести Израиля».

Дела Нетаньяху рассматривает окружной суд в Иерусалиме, однако по соображениям безопасности премьер дает показания в защищенном помещении здания окружного суда в Тель-Авиве.

Нетаньяху выступил с опровержением слухов о том, что он якобы страдает неизлечимым заболеванием. Комментируя эти слухи, просочившиеся в СМИ, он напомнил, что ложную информацию о состоянии его здоровья распространяют не впервые.

В качестве примера он привел материал сайта Walla, опубликованный несколько лет назад. «Ничего нового, - сказал премьер. - Если верить слухам, то меня госпитализируют чуть ли не каждый день. Говорят, будто я страдаю раком простаты, раком поджелудочной железы, что мое заболевание неизлечимо. Все это - стопроцентная ложь. Я не умираю от неизлечимой болезни».

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