Израильские заложники мертвы

Восемь захваченных ХАМАС израильских заложников уже мертвы. Их должны были освободить в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в Секторе Газа, заявил пресс-секретарь правительства Израиля Дэвид Менцер.

Всего в рамках первой фазы боевики должны освободить 33 заложников. Семь уже выпустили.

По словам Менцера, данные ХАМАС свидетельствуют, что 18 из 26 оставшихся заложников, которых планируется освободить, живы, а восемь - мертвы.

В правительстве Израиля уточнили, что следующее освобождение заложников должно состояться 30 января и 1 февраля. В эти дни выпустят по три заложника.

Среди 33 заложников, которых должны освободить, - женщины, дети, мужчины старше 50 лет, а также нездоровые и раненые мужчины. В воскресенье ЦАХАЛ заявил, что у него есть «серьезные опасения» в отношении Шири Бибас и ее двух маленьких сыновей Ариэля и Кфира.