Зеленский: «О чем договаривались Путин и Байден? Очень интересно»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не должна была отдавать ядерное оружие после распада СССР.

«Нам не нужно было отдавать ядерное оружие. Это было тупо, совершенно нелогично», – заявил президент Украины в интервью итальянскому изданию Il Foglio.

Также он выступил с критикой в адрес экс-президента США Джо Байдена. «Мне очень интересно, о чем (президент России Владимир) Путин и (президент США Джо) Байден договаривались в Швейцарии (на встрече летом 2021 года). История покажет», – сказал Зеленский.