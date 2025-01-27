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ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов президента
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ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов президента

Зеленский: «О чем договаривались Путин и Байден? Очень интересно»

21:37 1106

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не должна была отдавать ядерное оружие после распада СССР.

«Нам не нужно было отдавать ядерное оружие. Это было тупо, совершенно нелогично», – заявил президент Украины в интервью итальянскому изданию Il Foglio.

Также он выступил с критикой в адрес экс-президента США Джо Байдена. «Мне очень интересно, о чем (президент России Владимир) Путин и (президент США Джо) Байден договаривались в Швейцарии (на встрече летом 2021 года). История покажет», – сказал Зеленский.

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