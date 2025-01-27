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Протесты в Греции перетекли в беспорядки

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27 января 2025, 22:12 2196

В Афинах и десятках других городов по всей Греции прошли массовые акции протеста. Демонстранты вышли с требованием провести тщательное расследование ж/д аварии с участием поезда Афины — Салоники и установить истинные причины смерти пассажиров, а также наказать виновных. 

В Афинах между демонстрантами и полицейскими произошли столкновения: протестующие бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, в то время как правоохранители применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщил журналистам один из участников акции, сообщает DW.

Авария произошла 28 февраля 2023 года, на соединяющей Афины и Салоники линии столкнулись грузовой и пассажирский поезда, погибли 57 человек. Ранее власти заявили, что пассажиры поезда погибли при крушении, однако недавно была обнародована аудиозапись, которая свидетельствует, что к гибели людей мог привести пожар, который вспыхнул уже после столкновения поездов.

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