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Зейналова получила 8 лет за авиабилеты

21:57 558

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу Мелек Зейналовой, обвиняемой в крупном мошенничестве с продажей авиабилетов. Как сообщает корреспондент haqqin.az, решением суда Зейналова приговорена к 8 годам лишения свободы.

Согласно материалам дела, в Министерство внутренних дел поступила информация о неизвестном лице, которое обманным путем завладевало денежными средствами граждан, обещая организовать продажу авиабилетов и туристических пакетов по ценам значительно ниже рыночных.

В ходе оперативно-технических мероприятий было установлено, что данное преступление совершила жительница Баку Мелек Зейналова. Местонахождение подозреваемой в мошенничестве было определено сотрудниками МВД, после чего она была задержана и передана следствию.

В ходе расследования выяснилось, что Зейналова создала группу в WhatsApp, где представлялась сотрудницей одной из авиакомпаний. В ней она обманывала людей, убеждая их в том, что организует для них авиабилеты и туры за границу. И, таким образом, завладела крупными суммами денег.

На начальном этапе Зейналова организовывала покупку билетов по низким ценам для желающих, чтобы вызвать доверие. Затем, завоевав доверие своих жертв, получала от них через платежные системы различные суммы денег. После она обналичивала их и тратила на личные нужды. В результате действий Зейналовой пострадавшим был причинен материальный ущерб в 500 тысяч манатов. Женщина была обвинена по статье 178.4 (мошенничество в особо крупном размере) УК Азербайджана.

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