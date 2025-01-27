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Массовые протесты и в Сербии

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27 января 2025, 23:10 1718

Сербские студенты устроили 24-часовую акцию протеста в центре Белграда. Они перекрыли важную транспортную магистраль, протестуя против коррупции в Сербии. Демонстранты требуют обнародовать полную документацию по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, где 1 ноября при обрушении козырька погибли 15 человек.

Кроме того, манифестанты настаивают на уголовной ответственности для всех причастных должностных лиц и освобождении от преследования всех ранее задержанных на протестах.

Президент Сербии Александр Вучич ранее обвинил Запад в попытках устроить «цветную революцию» в стране с помощью студентов. Акции, в которых участвуют студенты и оппозиция, продолжаются в Сербии с ноября, после обрушения козырька на вокзале в Нови-Саде.

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