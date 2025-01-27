Массовые протесты и в Сербии

Сербские студенты устроили 24-часовую акцию протеста в центре Белграда. Они перекрыли важную транспортную магистраль, протестуя против коррупции в Сербии. Демонстранты требуют обнародовать полную документацию по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, где 1 ноября при обрушении козырька погибли 15 человек.

Кроме того, манифестанты настаивают на уголовной ответственности для всех причастных должностных лиц и освобождении от преследования всех ранее задержанных на протестах.

Президент Сербии Александр Вучич ранее обвинил Запад в попытках устроить «цветную революцию» в стране с помощью студентов. Акции, в которых участвуют студенты и оппозиция, продолжаются в Сербии с ноября, после обрушения козырька на вокзале в Нови-Саде.