USD 1.7000
EUR 1.7786
RUB 1.7382
Подписаться на уведомления
ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов президента
Новость дня
ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов президента

Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»

27 января 2025, 23:34 742

Поставки российского газа в Европу нельзя возобновлять, даже когда Москва и Киев достигнут мирного соглашения, газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» должны быть демонтированы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью BBC.

«Я могу только надеяться, что европейские лидеры извлекут уроки и примут решение никогда не возобновлять прокачку газа по этим газопроводам. «Северные потоки» должны быть демонтированы», — сказал он.

По мнению Дуды, эти трубопроводы представляют очень большую угрозу для Украины, Польши, Словакии и других стран Центральной Европы. «Это угроза с точки зрения энергетики, с точки зрения армии, но это также огромная экономическая угроза, поскольку это означает господство России над Европой в экономическом смысле», — заявил он.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» — произошли 26 сентября 2022 года. Прокачка по первому из них была остановлена в тот момент для ремонтных работ, второй не был введен в эксплуатацию.

В результате из четырех ниток три оказались повреждены. В компании-операторе Nord Stream AG констатировали беспрецедентные разрушения и отказывались прогнозировать сроки восстановления газопроводов.

Ковальчук: «Россию отвлекают в Украине и Армении, а главный полигон – Арктика»
Ковальчук: «Россию отвлекают в Украине и Армении, а главный полигон – Арктика»
00:49 129
Россия вывозит военную технику из Сирии
Россия вывозит военную технику из Сирии
00:34 406
Израиль начал поставлять Украине российское оружие
Израиль начал поставлять Украине российское оружие
27 января 2025, 23:48 1408
Массовые протесты и в Сербии
Массовые протесты и в Сербии ВИДЕО
27 января 2025, 23:10 1719
Эрдоган встретился с лидером армян-католиков
Эрдоган встретился с лидером армян-католиков
27 января 2025, 22:53 2334
Али Асадов собрал чиновников и дал важные поручения
Али Асадов собрал чиновников и дал важные поручения фото
27 января 2025, 18:47 5413
Иначе в США разразится гражданская война…
Иначе в США разразится гражданская война… горячая тема; все еще актуально
27 января 2025, 14:54 6084
Зеленский о демобилизации: «Тогда Путин нас всех убьет»
Зеленский о демобилизации: «Тогда Путин нас всех убьет»
27 января 2025, 22:25 2994
Протесты в Греции перетекли в беспорядки
Протесты в Греции перетекли в беспорядки ВИДЕО
27 января 2025, 22:12 2200
Зеленский: «О чем договаривались Путин и Байден? Очень интересно»
Зеленский: «О чем договаривались Путин и Байден? Очень интересно»
27 января 2025, 21:37 3032
Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва
Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва наш комментарий
27 января 2025, 17:07 8795

ЭТО ВАЖНО

Ковальчук: «Россию отвлекают в Украине и Армении, а главный полигон – Арктика»
Ковальчук: «Россию отвлекают в Украине и Армении, а главный полигон – Арктика»
00:49 129
Россия вывозит военную технику из Сирии
Россия вывозит военную технику из Сирии
00:34 406
Израиль начал поставлять Украине российское оружие
Израиль начал поставлять Украине российское оружие
27 января 2025, 23:48 1408
Массовые протесты и в Сербии
Массовые протесты и в Сербии ВИДЕО
27 января 2025, 23:10 1719
Эрдоган встретился с лидером армян-католиков
Эрдоган встретился с лидером армян-католиков
27 января 2025, 22:53 2334
Али Асадов собрал чиновников и дал важные поручения
Али Асадов собрал чиновников и дал важные поручения фото
27 января 2025, 18:47 5413
Иначе в США разразится гражданская война…
Иначе в США разразится гражданская война… горячая тема; все еще актуально
27 января 2025, 14:54 6084
Зеленский о демобилизации: «Тогда Путин нас всех убьет»
Зеленский о демобилизации: «Тогда Путин нас всех убьет»
27 января 2025, 22:25 2994
Протесты в Греции перетекли в беспорядки
Протесты в Греции перетекли в беспорядки ВИДЕО
27 января 2025, 22:12 2200
Зеленский: «О чем договаривались Путин и Байден? Очень интересно»
Зеленский: «О чем договаривались Путин и Байден? Очень интересно»
27 января 2025, 21:37 3032
Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва
Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва наш комментарий
27 января 2025, 17:07 8795
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться