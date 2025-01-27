Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»

Поставки российского газа в Европу нельзя возобновлять, даже когда Москва и Киев достигнут мирного соглашения, газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» должны быть демонтированы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью BBC.

«Я могу только надеяться, что европейские лидеры извлекут уроки и примут решение никогда не возобновлять прокачку газа по этим газопроводам. «Северные потоки» должны быть демонтированы», — сказал он.

По мнению Дуды, эти трубопроводы представляют очень большую угрозу для Украины, Польши, Словакии и других стран Центральной Европы. «Это угроза с точки зрения энергетики, с точки зрения армии, но это также огромная экономическая угроза, поскольку это означает господство России над Европой в экономическом смысле», — заявил он.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» — произошли 26 сентября 2022 года. Прокачка по первому из них была остановлена в тот момент для ремонтных работ, второй не был введен в эксплуатацию.

В результате из четырех ниток три оказались повреждены. В компании-операторе Nord Stream AG констатировали беспрецедентные разрушения и отказывались прогнозировать сроки восстановления газопроводов.