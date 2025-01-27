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Израиль начал поставлять Украине российское оружие

27 января 2025, 23:48 1410

Израиль, судя по информации из открытых источников, приступил к поставкам Украине российского оружия, захваченного в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщил проект OSINTdefender, занимающийся анализом военных конфликтов в Европе и других регионах мира.

По его данным, на этой неделе несколько военно-транспортных самолетов Boeing C-17 ВВС США вылетели с авиабазы Рамштайн в Германии на авиабазу Хацерим на юге Израиля, после чего направились в город Жешув на юго-востоке Польши, передает DW. Этот населенный пункт является ключевым логистическим центром для военной помощи, предоставляемой Украине США и странами НАТО.

Среди возможных поставок - танки, противотанковые управляемые ракеты и боеприпасы. Это в дополнение к нескольким батареям зенитных ракетных комплексов Patriot, которые израильские военно-воздушные силы готовились вывести из эксплуатации и которые они также думали передать Украине, отмечает OSINTdefender.

Между тем посол еврейского государства в Киеве Михаил Бродский заявил, что Израиль не принимал решения о поставках Украине оружия российского производства.

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