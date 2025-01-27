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Россия вывозит военную технику из Сирии

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Россияне вывозят военную технику из сирийского порта Тартус. Это подтверждают спутниковые снимки.

«Радио Свобода» опубликовала первые спутниковые снимки порта Тартус, сделанные после начала погрузки свезенной со всей Сирии российской военной техники на грузовые суда Sparta и Sparta II компании «Оборонлогистика» Министерства обороны РФ.

Как видно из сравнения фотографий за 18 и 27 января, Sparta II уже покинула порт, а вместе с ней с причала исчезла и значительная часть техники.

Судно Sparta остается в порту, ближайшая к нему площадка, которая была почти пустой 18 января, теперь заставлена контейнерами.

Недавно сообщалось, что новые власти Сирии разорвали соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении морским портом Тартус. Оно должно было длиться 49 лет.

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