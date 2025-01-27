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Ковальчук: «Россию отвлекают в Украине и Армении, а главный полигон – Арктика»

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Арктика — это «глобальное преимущество России». Об этом заявил президент российского Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Арктика является нашим глобальным преимуществом. Наш президент абсолютно четко это сформулировал, понял и сделал массу шагов для этого.

Арктика — это полигон будущего. Сегодня нас отвлекают там на какой-нибудь Украине или где-нибудь в Армении, а на самом деле главный полигон — это Арктика», — сказал Ковальчук.

Ковальчук заявил, что Россия «является полноправным хозяином этой территории, поскольку именно у нее находится более 50% мирового парка ледоколов».

«Кроме того, наша страна — единственная во всем мире, которая имеет атомные ледоколы вне конкуренции», - добавил он.

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