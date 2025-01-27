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Моральная победа повстанца над Трампом
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Моральная победа повстанца над Трампом

Турция и Греция обсудили международные события

01:17 427

Главы МИД Турции и Греции обсудили международные и региональные события. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Греции Гиоргосом Герапетритисом.

Согласно источникам в МИД, в ходе телефонного разговора министра Фидана с его греческим коллегой Герапетритисом обсуждалась подготовка к предстоящему турецко-греческому Совету сотрудничества высокого уровня.

Министры в ходе разговора также обсудили международные и региональные события.

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