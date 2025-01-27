Моральная победа повстанца над Трампом

Исход скоротечного и яркого противостояния США и Колумбии привлек широкое внимание и почему-то трактуется как безусловная победа Дональда Трампа. В самом деле: Соединенные Штаты резко отреагировали на отказ колумбийских властей принять военные самолеты с нелегальными мигрантами-колумбийцами, тут же навводили разных санкций в отношении непослушных, и Колумбия быстро уступила. Разве не победа? С какой стороны посмотреть. Санкции тут же были приостановлены после согласия Колумбии принимать борты со своими депортируемыми гражданами. Для их доставки домой колумбийский президент Густаво Петро даже пообещал предоставить свой личный самолет, чтобы условия перелета были человеческими. А по соцсетям и медиа, причем далеко за пределами Колумбии, набирает циркуляцию его письмо Дональду Трампу, написанное в сети X (бывший Twitter) во время стычки. И никому, кто прочитал этот текст, Трамп больше не покажется победителем.

«Трамп, мне не очень нравится ездить в США. Это немного скучно, но я признаю, что есть некоторые похвальные вещи. Мне нравится посещать черные районы Вашингтона, где я видел в столице США драку между чернокожими и латиноамериканцами с баррикадами, которая казалась мне бессмысленной, потому что они должны были объединиться». Густаво Петро, чьи предки имеют итальянское происхождение, придерживается левых взглядов, и дальше в тексте он напоминает, что в его жилах течет «кровь Сакко и Ванцетти» - активистов американского рабочего движения в 20-е годы прошлого века, которых, как пишет колумбийский президент, «фашисты» приговорили к смерти, а он следует им. «Мне не нравится ваша нефть, Трамп. Она уничтожит человеческий вид из-за жадности. Может быть, однажды, с бокалом виски, который я принимаю, несмотря на мой гастрит, мы смогли бы поговорить откровенно об этом, но это было бы непросто, ведь вы считаете меня частью низшей расы, что несправедливо ни по отношению ко мне, ни к любому колумбийцу. Вы вряд ли найдете кого-нибудь упрямее меня. Вы можете попытаться совершить переворот своей экономической мощью и высокомерием, как это было с Альенде. Но я умру, верный своим принципам, я сопротивлялся пыткам, и я сопротивляюсь тебе (в молодости Петро действительно сидел в тюрьме за партизанскую деятельность - ред.). Не хочу, чтобы в Колумбии были работорговцы, у нас они уже были, и мы освободились. Я хочу, чтобы в Колумбии любили свободу».

Дальше президент вспоминает образы из знаменитого романа колумбийца Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества»: «Ты не понял, что Колумбия – сердце мира, страна желтых бабочек… и полковников вроде Аурелиано Буэндиа, и я такой же, возможно, последний». «Вы убьете меня, но я выживу в моем народе, который живет в Америке раньше вашего. Мы народы ветров, гор, Карибского моря и свободы. Тебе не нравится наша свобода, ладно. Я не пожимаю руки белым работорговцам. Я жал руки… наследникам Линкольна, черным и белым фермерам США, у чьих могил (Второй мировой войны – ред.) в итальянской Тоскане я плакал и молился после того, как выжил от ковида. Это они Соединенные Штаты, это перед ними я преклоняю колени, ни перед кем-либо еще. Свергите меня, г-н президент, и Америка, и человечество ответят. Колумбия перестает смотреть на север, она смотрит на мир. Наша кровь происходит от крови халифата Кордовы, цивилизации того времени, римских латиноамериканцев Средиземноморья, цивилизации того времени, основавших республику, демократию в Афинах; наша кровь восходит к борцам черного сопротивления, которых вы превратили в рабов. Колумбия стала первой свободной территорией Америки, раньше, чем Вашингтон… Вы никогда не будете править нами. Вы выступаете против воина, который проскакал через наши земли, провозглашая свободу, его имя Симон Боливар… Поднимаю флаг и, как сказал (колумбийский политик – ред.) Гайтан, даже если он останется один, он продолжит развеваться с латиноамериканским достоинством, которое является достоинством Америки, которого не знал ваш прадед, в отличие от моего, мистер президент, иммигрант в США… Отныне Колумбия открыта всему миру с распростертыми руками, мы строители свободы, жизни и человечности…»