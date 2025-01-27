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Украинцы добили один из крупнейших НПЗ России

01:45 962

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших в России, временно остановил работу. Это произошло после ударов по НПЗ украинской армии, сообщает Reuters.

Неназванные источники Reuters в отрасли рассказали, что нефтехранилище на заводе было подожжено. Среди поврежденного оборудования - железнодорожная эстакада и установка гидроочистки, используемая для удаления примесей из продуктов переработки.

«Повреждено железнодорожное погрузочное оборудование. Погрузки на железную дорогу не было, они остановили переработку нефти», - заявил один из собеседников издания.

При этом другой источник уточнил, что погрузка нефтепродуктов приостановлена с пятницы. Также он подтвердил, что отсутствие погрузки является причиной приостановки работы НПЗ.

Рязанский НПЗ переработал 13,1 млн метрических тонн (262 000 баррелей в сутки), что составляет почти 5% от общего объема переработки нефти в России в 2024 году.

По данным источника Reuters, НПЗ произвел 2,2 миллиона тонн бензина, 3,4 миллиона тонн дизельного топлива, 4,3 миллиона тонн мазута и 1 миллион авиакеросина.

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