Нахрапистый бизнесмен сдает истерзанную Украину

Через неделю после официального вступления в должность президента США Дональд Трамп сделал несколько заявлений по Украине – не то, чтобы очень уж противоречивых, но, как минимум, не слишком последовательных. Так, он пригрозил Путину ввести санкции на весь российский экспорт, причем не только в США, но и в другие страны, из чего ясно следовало, что «сдавать» Украину 47-й президент США не намерен. Но стоило лишь сторонникам Украины ощутить прилив сил и позитивного настроя, как буквально на следующий день Трамп окатил их ушатом ледяной воды, обвинив Киев… в начале войны, которую по словам Трампа можно было предотвратить, но президент Владимир Зеленский, который «совсем не ангел», сделал противоположный выбор, решив воевать со страной с гораздо более превосходящим демографическим, военным и экономическим потенциалом.

При этом Трамп не объяснил, что имел в виду под глаголом «избежать», и что именно для этого надо было сделать. Впрочем, мнение Трампа по данному поводу, полагаю, также далеко от реальности, как и его обещание за сутки решить российско-украинский конфликт. Как ни крути, но обвинять жертву войны в том, что она не смогла избежать нападения – это верх несправедливости! Даже, если авторы таких обвинений знали, как это сделать. А они ведь не знают! Трагедия в Украине - не первый случай на постсоветском пространстве. В 2008 году Грузию тоже обвинили в провоцировании российско-грузинской войны. Дескать, Михаил Саакашвили слишком нервно отреагировал на обстрелы грузинских сел со стороны южноосетинских вооруженных формирований, что в итоге и привело к полномасштабному российскому вторжению в Грузию.

При этом во внимание не принимался тот факт, что на самом деле, вторжение России в Грузию с последующим признанием независимости Абхазии и Южной Осетии было «симметричным» ответом Москвы на признание Западом независимости Косово. Что, кстати, не скрывал и сам Путин, заявивший тогда, что на случай, если Запад признает независимость Косово, «у нас есть домашние заготовки». Конкретно Грузию он, правда, не назвал. Но с высокой степенью вероятности можно было предположить, что речь шла не о вторжении в Китай или Индию. После окончания российско-грузинской войны Запад занял самую простую и выгодную позицию, заявив, что обе стороны небезгрешны. Грузия виновата в том, что без каких-либо видимых причин, вторглась на территорию непризнанной Южной Осетии, а Россия позволила себе применить при наступлении на подразделения армии Грузии «неадекватную силу». Для расследования событий августа 2008 года была создана специальная комиссия под руководством швейцарского дипломата Хайди Тальявини, которая четко выполнила указание своих боссов и пришла к выводу, что обе стороны оказались примерно одинаковыми сволочами, просто каждая из них проявила этот сволочизм по-своему и на своем месте.

В результате сделанных за сутки выводов комиссии Тальявини, санкции были введены не против России, а против Грузии, которой, в частности, запретили покупать оружие в Европе и Штатах. Вот так, преследуя чисто политические интересы, Запад наказал не агрессора, а его жертву. Ну, а для грузин это был предметный урок того, как на деле выглядит пресловутая real politic. После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года доклад Тайди Тальявини был окончательно дезавуирован, как документ, символизирующий беспомощность коллективного Запада. И всем тогда казалось, что больше жертву войны никогда не станут упрекать в том, что ее желание сохранить мир было недостаточным. Однако февраль 2022 года чётко продемонстрировал – Владимир Путин весьма осторожен в своих решениях, которые без тщательного изучения и анализа просто не принимает. Но если уж он решил воевать против вас, то готовьтесь либо к сопротивлению, либо к капитуляции. Поскольку времени «избежать войны» у вас уже не будет. До недавнего времени обвинения в адрес президента Зеленского в том, что он «не сумел избежать войны и обрек украинцев на смерти и страдания» звучали, главным образом: из офисов маргинальных прокремлевских политиков – Орбана, Фицо, «Грузинской мечты», вот, пожалуй, и все. И вдруг такое гигантское пополнение в рядах – сам президент США заявляет вначале, что причиной российского вторжения стало легитимное нежелание Владимира Путина видеть Украину в НАТО, а затем - об ответственности Владимира Зеленского, который, видите ли, «не сумел не допустить начало войны».

Трамп, который практически ничего не знает об Украине, о Путине, об особенностях российского имперского менталитета, судит о ситуации исключительно, как нахрапистый бизнесмен, с точки зрения «выгодно-невыгодно». То есть, в принципе не понимая, что империи, к коим вне всяких сомнений относятся США, так не действуют. Политика – это не 2х2=4, а куда более тонкая многослойная материя. Возможно, Зеленского есть в чем упрекнуть. Например, в том, что он не стал продолжать торг по поводу стамбульских соглашений, условия которых кажутся очень хорошими сейчас, но, правда, не тогда. Возможно, Украине после взятия Харьковской области и Херсона и в самом деле следовало идти на переговоры с русскими. Ведь контрнаступления ВСУ подтвердили слабость российский армии в тот период, а значит, украинцы могли тогда вести диалог с позиции силы… Я не претендую на роль эксперта по Украине, но при этом могу с уверенностью утверждать, что причиной войны стало вовсе не гипотетическое желание Украины вступить в НАТО, как говорит Трамп. И не было у Киева никакой возможности избежать вторжения в 2022 года. Хотя бы потому, что Москва выставила условием не только фактическую потерю суверенитета Украины, но и уход НАТО из всех стран бывшего СССР. А вот на это не могли пойти ни Запад, ни Восток, да и вообще никто.