Иранский журналист в руках Израиля
11:05 1273
Израиль захватил в секторе Газа корреспондента иранской гостелерадиокомпании, утверждает глава компании Пейман Джабали.
«По нашим данным, этот журналист был схвачен сионистским режимом и заключен под стражу. Поскольку [его] семья не хотела широкой огласки, он все еще находится в плену у режима, но не в Газе, а на оккупированных территориях (так в Иране называют территорию Израиля). Надеемся, что в скором времени его освободят», - приводит ТАСС слова Джабали.
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