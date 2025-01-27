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Моральная победа повстанца над Трампом

Иранский журналист в руках Израиля

11:05 1273

Израиль захватил в секторе Газа корреспондента иранской гостелерадиокомпании, утверждает глава компании Пейман Джабали.

«По нашим данным, этот журналист был схвачен сионистским режимом и заключен под стражу. Поскольку [его] семья не хотела широкой огласки, он все еще находится в плену у режима, но не в Газе, а на оккупированных территориях (так в Иране называют территорию Израиля). Надеемся, что в скором времени его освободят», - приводит ТАСС слова Джабали.

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