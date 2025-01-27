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Сирия снизила пошлины на турецкие товары

11:15 1868

Сирийские власти снизили таможенные пошлины на товары турецкого производства по 269 позициям, включая продукты питания и металлопрокат, заявил министр торговли Турции Омар Болат.

Об этом пишет газета Al-Watan.

«Сирия решила, начиная с этой недели, снизить таможенные пошлины на 269 турецких товаров, включая куриные яйца, муку, кукурузу, молоко, сливки, некоторые изделия из чугуна и стали и чистящие средства», — сказал Болат.

По его словам, договоренности по снижению пошлин были достигнуты с Дамаском на прошлой неделе. Министр не уточнил, на сколько были снижены таможенные пошлины.

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