Новый премиум-проект от Avant Group – Avant Nova
Одна из ведущих компаний в строительстве современных и комфортных жилых комплексов высокого качества, Avant Group, объявила о начале продаж нового премиум-проекта Avant Nova, расположенного в Ясамальском районе на улице Аббас Мирзы Шарифзаде.
Avant Nova является третьей и премиальной фазой масштабного инфраструктурного концепта Avant, который охватывает зеленую зону площадью 12 гектаров. Проект устанавливает новые стандарты комфортной жизни, предлагая современный образ жизни и исключительный комфорт для своих жильцов.
Avant Nova, созданный под лозунгом «Будущее, полное новшеств», спроектирован в соответствии с международными и современными архитектурными стандартами.
Предыдущие этапы концепции Avant — Avant Park и Avant Vista — вызвали высокий интерес у покупателей, и практически все доступные квартиры были распроданы в кратчайшие сроки. Учитывая многочисленные запросы, компания Avant Group приняла решение о расширении проекта, запустив фазу Nova. Эти достижения ещё более укрепляют лидерские позиции компании в области современного градостроительства.
Основные преимущества комплекса включают:
- Просторные спортивные площадки на открытом воздухе
- Зоны отдыха, окруженные зелеными насаждениями
- Закрытый бассейн
- Фитнес- и спа-центр
- Детский сад
- Развлекательные и торговые центры.
Одной из особенностей Avant Nova является низкая плотность застройки. В новом проекте, занимающем площадь 4 гектара, 30 000 кв. м территории отведено под благоустроенные дворы с зелёными насаждениями.
Условия продажи в настоящее время очень выгодны и просты. Квартиры можно приобрести в рассрочку без процентов или на условиях ипотеки от банка ABB с первоначальным взносом 20%. Минимальная сумма первоначального взноса составляет 23 500 манатов.
Учитывая многочисленные запросы будущих жильцов, компания Avant Group приняла решение сдавать все квартиры с ремонтом WhiteBox. Это позволяет будущим жильцам реализовать свои индивидуальные дизайнерские предпочтения, а также значительно экономит время и бюджет.
Целью проекта Avant Nova является создание здоровой и комфортной среды для жильцов, а также предоставление современных жилых пространств, соответствующих актуальным требованиям.