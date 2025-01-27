Новый премиум-проект от Avant Group – Avant Nova

Одна из ведущих компаний в строительстве современных и комфортных жилых комплексов высокого качества, Avant Group, объявила о начале продаж нового премиум-проекта Avant Nova, расположенного в Ясамальском районе на улице Аббас Мирзы Шарифзаде.

Avant Nova является третьей и премиальной фазой масштабного инфраструктурного концепта Avant, который охватывает зеленую зону площадью 12 гектаров. Проект устанавливает новые стандарты комфортной жизни, предлагая современный образ жизни и исключительный комфорт для своих жильцов.

Avant Nova, созданный под лозунгом «Будущее, полное новшеств», спроектирован в соответствии с международными и современными архитектурными стандартами.