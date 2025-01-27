USD 1.7000
EUR 1.7739
RUB 1.7487
Подписаться на уведомления
Моральная победа повстанца над Трампом
Новость дня
Моральная победа повстанца над Трампом

Новый премиум-проект от Avant Group – Avant Nova

фото; видео
11:20 929

Одна из ведущих компаний в строительстве современных и комфортных жилых комплексов высокого качества, Avant Group, объявила о начале продаж нового премиум-проекта Avant Nova, расположенного в Ясамальском районе на улице Аббас Мирзы Шарифзаде.

Avant Nova является третьей и премиальной фазой масштабного инфраструктурного концепта Avant, который охватывает зеленую зону площадью 12 гектаров. Проект устанавливает новые стандарты комфортной жизни, предлагая современный образ жизни и исключительный комфорт для своих жильцов.

Avant Nova, созданный под лозунгом «Будущее, полное новшеств», спроектирован в соответствии с международными и современными архитектурными стандартами.

Предыдущие этапы концепции Avant — Avant Park и Avant Vista — вызвали высокий интерес у покупателей, и практически все доступные квартиры были распроданы в кратчайшие сроки. Учитывая многочисленные запросы, компания Avant Group приняла решение о расширении проекта, запустив фазу Nova. Эти достижения ещё более укрепляют лидерские позиции компании в области современного градостроительства.

Основные преимущества комплекса включают:

  • Просторные спортивные площадки на открытом воздухе
  • Зоны отдыха, окруженные зелеными насаждениями
  • Закрытый бассейн
  • Фитнес- и спа-центр
  • Детский сад
  • Развлекательные и торговые центры.

Одной из особенностей Avant Nova является низкая плотность застройки. В новом проекте, занимающем площадь 4 гектара, 30 000 кв. м территории отведено под благоустроенные дворы с зелёными насаждениями.

Условия продажи в настоящее время очень выгодны и просты. Квартиры можно приобрести в рассрочку без процентов или на условиях ипотеки от банка ABB с первоначальным взносом 20%. Минимальная сумма первоначального взноса составляет 23 500 манатов.

Учитывая многочисленные запросы будущих жильцов, компания Avant Group приняла решение сдавать все квартиры с ремонтом WhiteBox. Это позволяет будущим жильцам реализовать свои индивидуальные дизайнерские предпочтения, а также значительно экономит время и бюджет.

Целью проекта Avant Nova является создание здоровой и комфортной среды для жильцов, а также предоставление современных жилых пространств, соответствующих актуальным требованиям.

Задержанную в Баку «золотую судью» экстрадируют в Россию
Задержанную в Баку «золотую судью» экстрадируют в Россию
13:30 109
Ильхам Алиев провел совещание по вопросам транспорта
Ильхам Алиев провел совещание по вопросам транспорта фото
13:19 384
В Баку судят владельца двух агентств
В Баку судят владельца двух агентств
10:28 4271
Шесть лет за призывы к захвату власти
Шесть лет за призывы к захвату власти
11:48 2162
Сирия снизила пошлины на турецкие товары
Сирия снизила пошлины на турецкие товары
11:15 1869
Трамп не может переварить успех китайского стартапа
Трамп не может переварить успех китайского стартапа
10:38 2558
Недосказанность в рассказе об AZAL
Недосказанность в рассказе об AZAL статья концептуальная
09:09 5773
Нахрапистый бизнесмен сдает истерзанную Украину
Нахрапистый бизнесмен сдает истерзанную Украину слово публицисту
02:25 9819
Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва
Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва наш комментарий
27 января 2025, 17:07 11509
Моральная победа повстанца над Трампом
Моральная победа повстанца над Трампом слово команданте
01:13 8205
Ковальчук: «Россию отвлекают в Украине и Армении, а главный полигон – Арктика»
Ковальчук: «Россию отвлекают в Украине и Армении, а главный полигон – Арктика»
00:49 6055

ЭТО ВАЖНО

Задержанную в Баку «золотую судью» экстрадируют в Россию
Задержанную в Баку «золотую судью» экстрадируют в Россию
13:30 109
Ильхам Алиев провел совещание по вопросам транспорта
Ильхам Алиев провел совещание по вопросам транспорта фото
13:19 384
В Баку судят владельца двух агентств
В Баку судят владельца двух агентств
10:28 4271
Шесть лет за призывы к захвату власти
Шесть лет за призывы к захвату власти
11:48 2162
Сирия снизила пошлины на турецкие товары
Сирия снизила пошлины на турецкие товары
11:15 1869
Трамп не может переварить успех китайского стартапа
Трамп не может переварить успех китайского стартапа
10:38 2558
Недосказанность в рассказе об AZAL
Недосказанность в рассказе об AZAL статья концептуальная
09:09 5773
Нахрапистый бизнесмен сдает истерзанную Украину
Нахрапистый бизнесмен сдает истерзанную Украину слово публицисту
02:25 9819
Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва
Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва наш комментарий
27 января 2025, 17:07 11509
Моральная победа повстанца над Трампом
Моральная победа повстанца над Трампом слово команданте
01:13 8205
Ковальчук: «Россию отвлекают в Украине и Армении, а главный полигон – Арктика»
Ковальчук: «Россию отвлекают в Украине и Армении, а главный полигон – Арктика»
00:49 6055
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться