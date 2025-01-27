Карлсон утверждает, что администрация Байдена хотела «убить Путина»

Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что предыдущая администрация США хотела «ускорить войну» с Россией.

По его словам, США под президентством Джо Байдена якобы «пытались убить» президента РФ Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей при этом он не привел.

«Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне (с Россией), например, на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», — заявил Карлсон в интервью с коллегой Мэттом Таибби. Его слова приводит «Коммерсант».

Карлсон утверждает, что для бывшей администрации США «хаос был защитным экраном», и якобы на этом строилась политика Вашингтона при Байдене.