Китайский чат-бот сделал самых богатых беднее

Наиболее ощутимые потери понес основатель и главный исполнительный директор американского производителя чипов Nvidia Дженсен Хуанг, чье состояние сократилось на 20%, или $20,1 млрд. Сейчас, по оценке Bloomberg Billionaires Index, оно составляет $101 млрд. Nvidia подешевела на $600 млрд и потеряла звание «самой дорогой компании в мире», уступив Apple и Microsoft, ее акции упали почти на 18%.

Состояние 500 самых богатых людей мира снизилось в общей сложности на $108 млрд из-за падения акций технологических компаний на фоне успеха бесплатного чат-бота DeepSeek-R1 от китайской компании DeepSeek, сообщает Bloomberg.

Потери соучредителя Oracle Corp. Ларри Эллисона оказались больше в абсолютном выражении ($22,6 млрд), но составили всего 12% от его состояния, отмечает Bloomberg. Основатель Dell Майкл Делл потерял $13 млрд, а основатель Binance Чанпэн Чжао — $12,1 млрд.

Индекс NASDAQ Composite упал на 3,1%, а S&P 500 — на 1,5%.

На запуск китайского чат-бота отреагировали и европейские биржи. Акции Siemens, которая поставляет оборудование для инфраструктуры ИИ, просели на 19,9%, пишет Reuters.

DeepSeek на прошлой неделе представила обновленную модель искусственного интеллекта, которая, по словам разработчиков, может конкурировать с ChatGPT от OpenAI. При этом затраты на разработку были значительно ниже, чем у конкурентов из США: в компании утверждают, что для обучения использовались 2 тыс. чипов по сравнению с 16 тыс. у американских аналогов. 27 января DeepSeek-R1 стал самым популярным бесплатным приложением в американском App Store. Вскоре после этого компания столкнулась со сбоями в работе своего веб-сайта. Стартап заявил, что оказался жертвой масштабной кибератаки, из-за чего ввел временные ограничения на регистрацию пользователей.