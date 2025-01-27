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Шесть лет за призывы к захвату власти

Инара Рафикгызы
11:48 2165

В Баку завершился судебный процесс над обвиняемым в публичных призывах к насильственному захвату власти Эльшаном Керимовым.

Как стало известно haqqin.az, на заседании, которое прошло в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством Сабухи Гусейнова, прокурор запросил для Керимова 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Решением суда Эльшан Керимов приговорен к 6 годам лишения свободы.

Отметим, что Эльшан Керимов много лет проживал в России. За несколько дней до ареста он вернулся в Азербайджан в связи со смертью отца. Керимов был задержан 17 апреля 2024 года в селе Рустамли Евлахского района. В следственном управлении Генпрокуратуры в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 281.1 (публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя, либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания) УК Азербайджана.

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