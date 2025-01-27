Финансовые аферы на платформе İnvest.az

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на процессе под председательством судьи Айтен Алиевой прокурор огласил обвинительное заключение. Согласно обвинению, Алышан, воспользовавшись платформой İnvest.az, под предлогом получения прибыли от инвестиций привлек средства потерпевших, однако своего обещания не выполнил.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит судебный процесс по уголовному делу Низами Алышана, обвиняемого в присвоении крупной суммы денег трех лиц, которые пытались получить доход через валютные операции на инвестиционной платформе.

Алышан не признал себя виновным по предъявленным обвинениям. Адвокат Алышана, Самир Исаев, подал ходатайство с просьбой запросить у соответствующего мобильного оператора данные за период с 9 по 17 апреля 2024 года. Другое ходатайство адвоката касалось вызова в суд в качестве свидетеля представителя компании İnvest.az.

Судебная коллегия указала, что оба ходатайства относятся к этапу исследования доказательств, поэтому они будут рассмотрены на данном этапе процесса.

Судебное разбирательство продолжится 10 февраля.

Отметим, что по данному уголовному делу в качестве потерпевших признаны Зейнал Усубов, Бабек Мамедзаде и Ядигар Исрафилов. Согласно обвинению, Низами Алышан представлялся специалистом по операциям с акциями и валютой. Он присвоил 1 миллион 300 тысяч долларов у Бабека Мамедзаде, 945 тысяч долларов у Зейнала Усубова и 200 тысяч долларов у Ядигара Исрафилова. Общий ущерб потерпевшим составляет 2 миллиона 445 тысяч долларов (4 миллиона 156 тысяч 500 манатов). Низами Алышану предъявлено обвинение по статье 178.4 (мошенничество, совершенное с причинением особо крупного ущерба) УК Азербайджана.

Низами Алышан является племянником бывшего председателя АзТВ Арифа Алышанова. Один из потерпевших, Зейнал Усубов, ранее работал в органах прокуратуры, но в 2023 году был уволен. Другой потерпевший, Бабек Мамедзаде, является бывшим генеральным директором ООО «Азтелеком».