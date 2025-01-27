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Моральная победа повстанца над Трампом

Наказаны 10 адвокатов, 11 – получили предупреждение

12:18 711

Состоялось первое в 2025 году заседание президиума Коллегии адвокатов Азербайджана.

Как сообщили в коллегии, на заседании были рассмотрены заключения Дисциплинарной комиссии адвокатов. В результате президиум принял решение обратиться в суд по поводу исключения из членства коллегии одного адвоката с приостановлением его деятельности, а также о приостановлении деятельности четырех адвокатов на определенный срок за допущенные ими дисциплинарные нарушения.

Также 10 адвокатам объявлен выговор, а 11 адвокатам вынесены предупреждения за дисциплинарные нарушения, допущенные при оказании юридической помощи за счет государства.

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