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Моральная победа повстанца над Трампом
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Моральная победа повстанца над Трампом

Иран призвал США и Израиль не допускать «страшной катастрофы»

12:27 752

Атака США и Израиля на ядерные объекты Ирана «была бы безумием», заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в интервью Sky News.

«Мы ясно дали понять, что любая атака на наши ядерные объекты встретит немедленный и решительный ответ. Но я не думаю, что они (США и Израиль) пойдут на этот безумный поступок. Это действительно безумие. И это обернется для всего региона страшной катастрофой», - сказал Аракчи.

Комментируя ситуацию по поводу переговоров с новой администрацией США о ядерной программе исламской республики, министр отметил, что для заключения новой сделки «нужно будет гораздо больше, чем просто слова», учитывая выход Дональда Трампа из ядерного соглашения (СВПД) в 2018 году.

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