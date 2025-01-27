Иран призвал США и Израиль не допускать «страшной катастрофы»

Атака США и Израиля на ядерные объекты Ирана «была бы безумием», заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в интервью Sky News.

«Мы ясно дали понять, что любая атака на наши ядерные объекты встретит немедленный и решительный ответ. Но я не думаю, что они (США и Израиль) пойдут на этот безумный поступок. Это действительно безумие. И это обернется для всего региона страшной катастрофой», - сказал Аракчи.

Комментируя ситуацию по поводу переговоров с новой администрацией США о ядерной программе исламской республики, министр отметил, что для заключения новой сделки «нужно будет гораздо больше, чем просто слова», учитывая выход Дональда Трампа из ядерного соглашения (СВПД) в 2018 году.