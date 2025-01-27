UNEC в международном рейтинге вновь стал первым в стране

Один из самых надежных и престижных рейтингов университетов в мире Webometrics (Ranking Web of Universities 2025) обнародовал очередной рейтинговый список.

В рейтинге Webometrics, определяющем рейтинг более 32 000 высших учебных заведений из более чем 200 стран мира, Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) не только сохранил первое место в стране, но и поднялся на 120 позиций в мировом рейтинге, заняв 2840 место. В рейтинге лидирует Гарвардский университет.

Следует отметить, что Webometrics - крупнейшая рейтинговая система, оценивающая академическую и цифровую деятельность университетов мира.