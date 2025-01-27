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Моральная победа повстанца над Трампом
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Моральная победа повстанца над Трампом

Палестинцев в Албании не будет

12:48 553

Премьер-министр Албании Эди Рама опроверг сообщения о том, что его страна ведет переговоры с США о приеме 100 000 беженцев из Газы, назвав это «абсолютной неправдой».

Ранее израильские СМИ писали, что Албания и администрация Трампа якобы ведут переговоры о приеме «до 100 000 жителей Газы в страну».

«Израильские источники считают, что Египет и Иордания откажутся принимать беженцев, и утверждают, что такие варианты, как Албания и Индонезия, более осуществимы», — написал репортер израильского 12 канала Амит Сегаль.

Рама ответил на X, опубликовав скриншот твита Сегаля со словами «фейковые новости», наложенными сверху. «Я давно не слышал ничего столь ложного — а в последнее время было много фейковых новостей», — написал он.

Рама объяснил, что, хотя он испытывает «полное уважение и солидарность» с жителями Газы, «которые были дегуманизированы жестоким режимом ХАМАС и пережили адскую войну после средневековых ужасов 7 октября», но Албанию «никто не просил, и мы даже не можем рассматривать возможность взять на себя какую-либо подобную ответственность».

Премьер-министр добавил, что, хотя Албания «гордится своей крепкой дружбой с Израилем, ОАЭ, Саудовской Аравией, Катаром, Кувейтом и, конечно же, палестинским народом, чье государство Албания признала очень давно», но «Албания не находится на Ближнем Востоке».

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что он хочет, чтобы Египет и Иордания приняли палестинцев из Газы, предположив, что Газу нужно «просто зачистить».

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