Палестинцев в Албании не будет

Премьер-министр Албании Эди Рама опроверг сообщения о том, что его страна ведет переговоры с США о приеме 100 000 беженцев из Газы, назвав это «абсолютной неправдой».

Ранее израильские СМИ писали, что Албания и администрация Трампа якобы ведут переговоры о приеме «до 100 000 жителей Газы в страну».

«Израильские источники считают, что Египет и Иордания откажутся принимать беженцев, и утверждают, что такие варианты, как Албания и Индонезия, более осуществимы», — написал репортер израильского 12 канала Амит Сегаль.

Рама ответил на X, опубликовав скриншот твита Сегаля со словами «фейковые новости», наложенными сверху. «Я давно не слышал ничего столь ложного — а в последнее время было много фейковых новостей», — написал он.