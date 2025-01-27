USD 1.7000
EUR 1.7739
RUB 1.7487
Подписаться на уведомления
Моральная победа повстанца над Трампом
Новость дня
Моральная победа повстанца над Трампом

Nar поддержал организацию профессионального обучения для людей с нарушениями речи и слуха

12:53 163

В рамках своей приверженности развитию инклюзивного общества Nar в сотрудничестве с Общественным объединением «Поддержка глухих» успешно завершил профессиональное обучение по специальности дизайнер-модельер для людей с нарушениями речи и слуха. Трехмесячные курсы собрали 10 участников в возрасте от 18 до 40 лет.

В ходе программы участники получили возможность освоить новую профессию, интегрироваться в общество, раскрыть свой творческий потенциал и построить независимую карьеру. На обучении были рассмотрены практические аспекты профессии дизайнер-модельера, такие как выбор тканей, создание эскизов и подготовка готовой продукции. Программа, включающая как практические, так и теоретические знания, создает основу для успешного продолжения профессиональной деятельности участников в будущем.

Считая социальную ответственность одним из основных направлений своей деятельности, Nar реализует значимые проекты в сферах инклюзии, образования и регионального развития. Продолжая поддерживать социальные инициативы для людей с ограниченными возможностями, оператор мобильной связи стремится внести вклад в создание общества равных возможностей для каждого.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 млн абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS).  Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

Задержанную в Баку «золотую судью» экстрадируют в Россию
Задержанную в Баку «золотую судью» экстрадируют в Россию
13:30 142
Ильхам Алиев провел совещание по вопросам транспорта
Ильхам Алиев провел совещание по вопросам транспорта фото
13:19 404
В Баку судят владельца двух агентств
В Баку судят владельца двух агентств
10:28 4286
Шесть лет за призывы к захвату власти
Шесть лет за призывы к захвату власти
11:48 2173
Сирия снизила пошлины на турецкие товары
Сирия снизила пошлины на турецкие товары
11:15 1878
Трамп не может переварить успех китайского стартапа
Трамп не может переварить успех китайского стартапа
10:38 2567
Недосказанность в рассказе об AZAL
Недосказанность в рассказе об AZAL статья концептуальная
09:09 5785
Нахрапистый бизнесмен сдает истерзанную Украину
Нахрапистый бизнесмен сдает истерзанную Украину слово публицисту
02:25 9828
Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва
Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва наш комментарий
27 января 2025, 17:07 11513
Моральная победа повстанца над Трампом
Моральная победа повстанца над Трампом слово команданте
01:13 8213
Ковальчук: «Россию отвлекают в Украине и Армении, а главный полигон – Арктика»
Ковальчук: «Россию отвлекают в Украине и Армении, а главный полигон – Арктика»
00:49 6056

ЭТО ВАЖНО

Задержанную в Баку «золотую судью» экстрадируют в Россию
Задержанную в Баку «золотую судью» экстрадируют в Россию
13:30 142
Ильхам Алиев провел совещание по вопросам транспорта
Ильхам Алиев провел совещание по вопросам транспорта фото
13:19 404
В Баку судят владельца двух агентств
В Баку судят владельца двух агентств
10:28 4286
Шесть лет за призывы к захвату власти
Шесть лет за призывы к захвату власти
11:48 2173
Сирия снизила пошлины на турецкие товары
Сирия снизила пошлины на турецкие товары
11:15 1878
Трамп не может переварить успех китайского стартапа
Трамп не может переварить успех китайского стартапа
10:38 2567
Недосказанность в рассказе об AZAL
Недосказанность в рассказе об AZAL статья концептуальная
09:09 5785
Нахрапистый бизнесмен сдает истерзанную Украину
Нахрапистый бизнесмен сдает истерзанную Украину слово публицисту
02:25 9828
Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва
Пашинян намекнул, что «геноцид» изобрела Москва наш комментарий
27 января 2025, 17:07 11513
Моральная победа повстанца над Трампом
Моральная победа повстанца над Трампом слово команданте
01:13 8213
Ковальчук: «Россию отвлекают в Украине и Армении, а главный полигон – Арктика»
Ковальчук: «Россию отвлекают в Украине и Армении, а главный полигон – Арктика»
00:49 6056
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться