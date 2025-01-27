Украина скоро получит французские истребители

Париж намерен поставить Киеву истребители Mirage 2000-5 к концу первого квартала текущего года, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«Французские (самолеты) Mirage будут в ближайшее время в украинском небе, — сказал глава внешнеполитического ведомства. — (Это произойдет) в конце первого квартала», — заявил Барро в эфире радиостанции Sud Radio.

Самолеты, которые получит Украина, были сняты с вооружения французских Воздушно-космических сил и модифицированы для выполнения более сложных задач. В целом Украина может получить около 10 истребителей Mirage.