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Моральная победа повстанца над Трампом
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Моральная победа повстанца над Трампом

Иран сделал предложение Трампу

13:06 499

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предложил президенту США Дональду Трампу переселить израильтян в Гренландию вместо того, чтобы расселять жителей сектора Газа в арабские страны.

«Мое предложение заключается в другом. Вместо палестинцев пусть попытаются депортировать израильтян, заберут их в Гренландию. Так они смогут убить одним выстрелом двух зайцев», - сказал Аракчи в интервью телеканалу Sky News, комментируя слова Трампа о возможном расселении жителей анклава.

25 января Трамп в беседе с журналистами своего пресс-пула заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, потерявших свои дома в результате военных операций Израиля. По его словам, речь идет о 1,5 млн человек, которых необходимо расселить за пределами сектора Газа.

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