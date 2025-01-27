Мужчина на автомобиле пытался въехать в посольство России

Неизвестный мужчина попытался на автомобиле въехать на территорию посольства России в Стокгольме. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.

Инцидент произошел во вторник утром. Мужчина был задержан на месте происшествия.

В полиции заявили, что ему 45 лет. Его подозревают в покушении на проникновение на территорию диппредставительства.

"Мы подозреваем, что он пытался проникнуть на территорию, проехав через ворота, но ему это не удалось", - заявил представитель полиции Стокгольма.