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Суд решит судьбу офицера Калантарова

13:20 285

Состоялось судебное заседание по делу офицера Н-ской воинской части Минобороны капитана Рашида Калантарова.

Сегодня на заседании, проведенном в Гянджинском военном суде под председательством судьи Вугара Мамедова, были уточнены анкетные данные. Уголовное дело передано в суд. Рассмотрение дела назначено на 12 февраля.

Отметим, что были установлены обоснованные подозрения в том, что Рашид Калантаров, работавший офицером в одной из воинских частей, используя должность и положение своего отца, способствовал изменению мест службы военнослужащих и солдат за взятки.

Ему предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса за повторное получение взятки и повторное мошенничество с использованием служебного положения.

Рашид Калантаров - сын бывшего начальника инспекционного управления Сухопутных войск Вооруженных сил Азербайджана полковника Салеха Калантарова.

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