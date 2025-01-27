Суд решит судьбу офицера Калантарова

Сегодня на заседании, проведенном в Гянджинском военном суде под председательством судьи Вугара Мамедова, были уточнены анкетные данные. Уголовное дело передано в суд. Рассмотрение дела назначено на 12 февраля.

Отметим, что были установлены обоснованные подозрения в том, что Рашид Калантаров, работавший офицером в одной из воинских частей, используя должность и положение своего отца, способствовал изменению мест службы военнослужащих и солдат за взятки.

Ему предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса за повторное получение взятки и повторное мошенничество с использованием служебного положения.

Рашид Калантаров - сын бывшего начальника инспекционного управления Сухопутных войск Вооруженных сил Азербайджана полковника Салеха Калантарова.