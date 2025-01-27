Легкоатлет неудачно метнул молот и убил болельщика
Зритель скончался от удара молотом во время турнира по легкой атлетике в Колорадском университете в США. Трагичный инцидент произошел в воскресенье, 26 января, сообщают американские СМИ.
Один из метателей молота совершил неудачную попытку: 7-килограммовый снаряд вылетел за пределы сектора и попал в мужчину. Жертвой оказался отец одного из участников соревнований 57-летний Уэйд Лэнгстон.
Как сообщает источник со ссылкой на полицию Колорадо, мужчина пытался защитить от снаряда свою жену и сына. На место происшествия были вызваны спасатели из пожарной части, однако смерть наступила на месте.