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Сложные переговоры России и Сирии

обновлено 18:56
18:56 3078

Переговоры России с новыми властями Сирии сталкиваются с проблемами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с их ходом.

Москва пытается добиться сохранения военного присутствия в ближневосточной стране. Bloomberg утверждает, что Москва надеется сохранить военные базы в Тартусе и Хмеймиме. Тартус — единственный российский военно-морской логистический узел в Средиземноморье, а Хмеймим — ключевая база снабжения российских сил в Средиземноморье и Северной Африке. В 2017 году Россия получила базы в 49-летнюю аренду.

Сегодня в Сирию прибыла высокопоставленная российская делегация — первая с момента бегства Башара Асада. В страну прилетели заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. МИД РФ не конкретизировал цели визита. Новые власти Сирии ведут переговоры с Москвой о дальнейшем присутствии российских военных в Хмеймиме и Тартусе, расположенных на побережье Средиземного моря, сообщал министр обороны переходного правительства Мурхаф Абу Касра.  В Кремле отмечали, что судьба баз в Хмеймиме и Тартусе «будет определяться в ходе диалога».

Два высокопоставленных турецких чиновника заявили агентству, что сомневаются в перспективах сохранения баз с учетом военной помощи, которую Россия оказывала силам Асада в борьбе с повстанцами, которые пришли к власти.

* * * 14:31

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев прибыли с визитом в Дамаск, передает ТАСС.

Это первый визит российских официальных лиц в Дамаск после того, как в декабре 2024 года Башар Асад бежал из Сирии в Москву, отмечает агентство.

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