В Кремле рассказали о «страданиях» Европы

По его словам, ограничительные меры, которые Запад ввел в ответ на вторжение в Украину, являются «обоюдоострым оружием», и «все больше людей это понимают». «Европейцы страдают из-за этих санкций. Мы по-прежнему называем их незаконными рестрикциями, противоречащими международному праву», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Накануне европейские дипломаты согласовали продление санкций после того, как свое вето сняла Венгрия — одна из последних стран ЕС, продолжающая закупать российские нефть и газ в довоенных объемах. В ходе переговоров венгерский премьер Виктор Орбан требовал добиться от Украины возобновления транзита российского газа, остановленного 1 января.

По словам Пескова, в Кремле «внимательно отслеживают» ситуацию вокруг Венгрии, которая, по данным CREA, ежемесячно тратит около 350 млн евро на закупку российских энергоносителей. «Венгрия высказывала определенные условия для продления санкций и эти условия, собственно, имели отношение к позиции, занятой киевским режимом. По всей видимости, Венгрия получила от Брюсселя какие-то заверения, что некий переговорный процесс будет возобновлен», — сказал Песков.

В 2024 году США, Евросоюз, Великобритания, Япония и Южная Корея 29 раз ужесточали санкции, по числу которых Россия уже стала мировым рекордсменом, опередив все страны-изгои, включая Иран и КНДР.

На конец года в черных списках западных стран находились 8134 российские компании и 9213 физических лиц. За год их число выросло более чем на 2 тысячи, или 14%, подсчитали аналитики X-Compliance. При этом еще 5868 российских компаний попадают под угрозу санкций, поскольку подсанкционные лица владеют в них долей болеет 50%.

Опрос, проведенный Институтом народно-хозяйственного прогнозирования РАН в ноябре 2024 года, показал, что почти 70% топ-менеджеров российских компаний считают, что их предприятие «пострадало» от санкций. Эта доля стала рекордной с начала войны: так, апреле–мае 2022 года на проблемы жаловались 59,2% компаний, к концу 2022 года из доля выросла до 66,2%, к весне 2023 года снизилась до 60,6%, а затем снова начала расти — до 65,2% весной-2024 и 69,3% в последнем опросе. О пользе санкций не сообщил ни один участвовавший в исследовании топ-менеджер.