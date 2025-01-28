Автобусная авария в Ленкорани: десятки пострадавших

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Ленкорани пострадали 24 человека, все они госпитализированы в центральную районную больницу. Об этом сообщили в TƏBİB.

Согласно данным, 13 из них выписаны домой. Среди пострадавших 13 женщин, 10 мужчин и 1 ребенок. Один пострадавший в реанимационном отделении.

Главный инспектор Ленкоранской региональной группы пресс-службы МВД сообщил, что полиция начала расследование. По его словам, участниками ДТП стали автомобиль ВАЗ, принадлежащий Гуммату Рустамову, и автобус Isuzu, за рулем которого находился Хагани Рамазанзаде.