USD 1.7000
EUR 1.7739
RUB 1.7487
Подписаться на уведомления
Моральная победа повстанца над Трампом
Новость дня
Моральная победа повстанца над Трампом

Автобусная авария в Ленкорани: десятки пострадавших

обновлено 17:03
17:03 1821

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Ленкорани пострадали 24 человека, все они госпитализированы в центральную районную больницу. Об этом сообщили в TƏBİB.

Согласно данным, 13 из них выписаны домой. Среди пострадавших 13 женщин, 10 мужчин и 1 ребенок. Один пострадавший в реанимационном отделении.

Главный инспектор Ленкоранской региональной группы пресс-службы МВД сообщил, что полиция начала расследование. По его словам, участниками ДТП стали автомобиль ВАЗ, принадлежащий Гуммату Рустамову, и автобус Isuzu, за рулем которого находился Хагани Рамазанзаде.

* * * 15:34

На дороге Ленкорань - Борадигях - Масаллы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Как сообщили в TƏBİB, 21 пострадавший был госпитализирован в Центральную больницу Ленкоранского района.

У пострадавших выявили различные травмы и оказывают им необходимую медпомощь.

Баггаевых навсегда оставили в Гобустанской тюрьме
Баггаевых навсегда оставили в Гобустанской тюрьме
17:35 257
МИД Азербайджана: Это фейк...
МИД Азербайджана: Это фейк...
17:27 524
Таможенникам рассказали, почему они не получают зарплату
Таможенникам рассказали, почему они не получают зарплату
17:24 558
Китай и Индия остановили закупку российской нефти
Китай и Индия остановили закупку российской нефти
16:52 938
Ильхам Алиев анонсирует большую госпрограмму по Баку
Ильхам Алиев анонсирует большую госпрограмму по Баку
16:25 2040
Алиев распорядился: будет построен новый терминал
Алиев распорядился: будет построен новый терминал
16:16 2332
Алиев: Особенно возражали США...
Алиев: Особенно возражали США...
16:08 2555
Зеленский назвал ошибку Киева
Зеленский назвал ошибку Киева
15:23 3040
Турки заключат с саудитами военный контракт на 6 миллиардов
Турки заключат с саудитами военный контракт на 6 миллиардов
15:07 2437
Финансовые аферы на платформе İnvest.az
Финансовые аферы на платформе İnvest.az
11:57 4414
Моральная победа повстанца над Трампом
Моральная победа повстанца над Трампом слово команданте
01:13 9589

ЭТО ВАЖНО

Баггаевых навсегда оставили в Гобустанской тюрьме
Баггаевых навсегда оставили в Гобустанской тюрьме
17:35 257
МИД Азербайджана: Это фейк...
МИД Азербайджана: Это фейк...
17:27 524
Таможенникам рассказали, почему они не получают зарплату
Таможенникам рассказали, почему они не получают зарплату
17:24 558
Китай и Индия остановили закупку российской нефти
Китай и Индия остановили закупку российской нефти
16:52 938
Ильхам Алиев анонсирует большую госпрограмму по Баку
Ильхам Алиев анонсирует большую госпрограмму по Баку
16:25 2040
Алиев распорядился: будет построен новый терминал
Алиев распорядился: будет построен новый терминал
16:16 2332
Алиев: Особенно возражали США...
Алиев: Особенно возражали США...
16:08 2555
Зеленский назвал ошибку Киева
Зеленский назвал ошибку Киева
15:23 3040
Турки заключат с саудитами военный контракт на 6 миллиардов
Турки заключат с саудитами военный контракт на 6 миллиардов
15:07 2437
Финансовые аферы на платформе İnvest.az
Финансовые аферы на платформе İnvest.az
11:57 4414
Моральная победа повстанца над Трампом
Моральная победа повстанца над Трампом слово команданте
01:13 9589
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться