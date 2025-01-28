Обвал азиатских рынков

Сегодня, 28 января, утром акции технологических компаний и ведущие индексы в Азии продолжили падение, начавшееся вчера на фоне новостей о запуске новой модели ИИ китайской компанией DeepSeek, сообщает Financial Times.

По данным издания, пострадали в первую очередь японские компании. Токийский индекс Nikkei, включающий большое количество технологических компаний, на открытии торгов упал на 1,7%. Акции SoftBank упали более чем на 5,2%. За два дня акции компании рухнули на 12%.

В Токио также упали акции компаний Disco, Advantest и Furukawa Electric, производителей микропроцессоров и разработчиков дата-центров для ИИ: после вчерашних новостей о чат-боте DeepSeek акции Disco теряют 3,2%, Furukawa — 8%. Акции Advantest рухнули на 10% в начале торгов в Токио.

В то же время в Гонконге акции китайских технологических компаний растут. Исключение составляет производитель чипов SMIC, акции которого закрылись с понижением 0,4%.

Рынки Южной Кореи и Тайваня закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.