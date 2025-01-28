USD 1.7000
EUR 1.7739
RUB 1.7487
Подписаться на уведомления
Моральная победа повстанца над Трампом
Новость дня
Моральная победа повстанца над Трампом

Обвал азиатских рынков

15:37 1613

Сегодня, 28 января, утром акции технологических компаний и ведущие индексы в Азии продолжили падение, начавшееся вчера на фоне новостей о запуске новой модели ИИ китайской компанией DeepSeek, сообщает Financial Times.

По данным издания, пострадали в первую очередь японские компании. Токийский индекс Nikkei, включающий большое количество технологических компаний, на открытии торгов упал на 1,7%. Акции SoftBank упали более чем на 5,2%. За два дня акции компании рухнули на 12%.

В Токио также упали акции компаний Disco, Advantest и Furukawa Electric, производителей микропроцессоров и разработчиков дата-центров для ИИ: после вчерашних новостей о чат-боте DeepSeek акции Disco теряют 3,2%, Furukawa — 8%. Акции Advantest рухнули на 10% в начале торгов в Токио.

В то же время в Гонконге акции китайских технологических компаний растут. Исключение составляет производитель чипов SMIC, акции которого закрылись с понижением 0,4%.

Рынки Южной Кореи и Тайваня закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Баггаевых навсегда оставили в Гобустанской тюрьме
Баггаевых навсегда оставили в Гобустанской тюрьме
17:35 260
МИД Азербайджана: Это фейк...
МИД Азербайджана: Это фейк...
17:27 529
Таможенникам рассказали, почему они не получают зарплату
Таможенникам рассказали, почему они не получают зарплату
17:24 561
Китай и Индия остановили закупку российской нефти
Китай и Индия остановили закупку российской нефти
16:52 942
Ильхам Алиев анонсирует большую госпрограмму по Баку
Ильхам Алиев анонсирует большую госпрограмму по Баку
16:25 2040
Алиев распорядился: будет построен новый терминал
Алиев распорядился: будет построен новый терминал
16:16 2334
Алиев: Особенно возражали США...
Алиев: Особенно возражали США...
16:08 2556
Зеленский назвал ошибку Киева
Зеленский назвал ошибку Киева
15:23 3041
Турки заключат с саудитами военный контракт на 6 миллиардов
Турки заключат с саудитами военный контракт на 6 миллиардов
15:07 2437
Финансовые аферы на платформе İnvest.az
Финансовые аферы на платформе İnvest.az
11:57 4414
Моральная победа повстанца над Трампом
Моральная победа повстанца над Трампом слово команданте
01:13 9590

ЭТО ВАЖНО

Баггаевых навсегда оставили в Гобустанской тюрьме
Баггаевых навсегда оставили в Гобустанской тюрьме
17:35 260
МИД Азербайджана: Это фейк...
МИД Азербайджана: Это фейк...
17:27 529
Таможенникам рассказали, почему они не получают зарплату
Таможенникам рассказали, почему они не получают зарплату
17:24 561
Китай и Индия остановили закупку российской нефти
Китай и Индия остановили закупку российской нефти
16:52 942
Ильхам Алиев анонсирует большую госпрограмму по Баку
Ильхам Алиев анонсирует большую госпрограмму по Баку
16:25 2040
Алиев распорядился: будет построен новый терминал
Алиев распорядился: будет построен новый терминал
16:16 2334
Алиев: Особенно возражали США...
Алиев: Особенно возражали США...
16:08 2556
Зеленский назвал ошибку Киева
Зеленский назвал ошибку Киева
15:23 3041
Турки заключат с саудитами военный контракт на 6 миллиардов
Турки заключат с саудитами военный контракт на 6 миллиардов
15:07 2437
Финансовые аферы на платформе İnvest.az
Финансовые аферы на платформе İnvest.az
11:57 4414
Моральная победа повстанца над Трампом
Моральная победа повстанца над Трампом слово команданте
01:13 9590
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться